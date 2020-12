Il y a quelques jours, des rumeurs ont annoncé que Julien Bert et Hilona étaient en froid. Accusés d’avoir menti pour faire le buzz, les deux tourtereaux ont décidé de se livrer à ce sujet. STAR24 vous donne tous les détails.

Aqababe avait prévenu : c’est tendu entre Hilona et Julien Bert malgré leurs fiançailles. Face aux rumeurs autour de leur break, le jeune homme a pris la parole sur Instagram et a déclaré: « Je n’arrive pas m’exprimer en vidéo , c’est plus facile pour moi d’écrire quelques lignes car j’ai le cœur en miette mais pas complètement car j’ai énormément d’espoir en nous , nous nous sommes jamais séparé avec hilona depuis 1 an et 2 mois , nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontés, celle-là prendra plus de temps parce qu’il le faut et si c’est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille je suis prêt à tout les sacrifices du monde y compris cette éloignement de quelques temps mais si ça va être difficile, nous devons passer par la , nous nous aimons très fort peut-être trop , peut-être pas comme il faut , peut-être maladroitement de ma part . . . Je vais apprendre à l’aimer de la plus belle des manière car cette hilona mérite tout le bonheur du monde . Nous mettons une virgule à notre relation et non un point . . . Je t’aime ❤️ ».

Seulement voilà, certains internautes ont du mal à les croire. Face à de tels doutes, Hilona est monté au créneau et a lâché sur Snapchat: « J’ai lu pas mal de messages de gens qui disaient en gros qu’on avait orchestré le truc avec Julien pour la marque ou une c*nnerie… Vous êtes fous, il faut vous faire soigner ! Tout le monde n’est pas manipulateur, pervers… Des fois ça tombe mal c’est tout, et c’est pas avantageux pour nous parce que je ne me concentre pas bien. Je ne vois pas quel avantage je peux y tirer mais vous êtes complètement tarés, je tenais à vous le signifier ».

Qu’en pensez-vous ?

