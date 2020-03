Julien Bert et Hilona filent le parfait amour depuis le tournage des Princes et princesses de l’amour 3. Si les débuts de leur relation étaient un peu compliqués, il faut dire qu’ils vivent désormais sur un petit nuage. Mais encore une fois des fans du jeune couple ont tenté de s’introduire dans leur propriété privée.

Les deux candidats se sont mis en couple dans Les Princes de l’Amour 7. Et depuis, cela Julien Bert et Hilona ne se sont jamais quittés. Alors qu’ils venaient tenter l’aventure pour repartir peut être main dans la main avec un de leurs prétendants, les deux tourtereaux ont commencé avoir des sentiments l’un pour l’autre. En couple sur le tournage, leur relation dure depuis plus de cinq mois. D’ailleurs, les amoureux ont rapidement trouvé un logement ensemble et ont emménagé sur Lyon et ont même accueillis un chien. Il y a peu de temps le petit couple a poussé un petit coup de gueule sur leurs Snapchat. En effet, des fans se sont introduits dans leur résidence privée.

Hilona furieuse a déclaré: « On va aller porter plainte, on a votre photo et votre plaque d’immatriculation. Vous n’avez pas à venir chez nous, c’est interdit par la loi ! Je suis en train de dormir et j’entends crier. Le voisin avait déjà prévenu trois jeunes filles. Elles ont gueulé et jeté des papiers devant la maison. J’ai vos photos et la plaque de votre voiture ! Je vais aller à la police et vous allez voir ce que ça va faire ! ». En effet, les jeunes femmes qui se sont introduits ont mal parlé à la chérie de Julien Bert. Elles auraient aussi balancé des déchets dans leur résidence en guise de vengeance car Hilona aurait refusé les photos.

Par la suite, Julien Bert décide d’aller porter plainte a la gendarmerie suite à cela. « Je vous explique la situation : on était en train de faire la sieste lorsque des filles sont venues sur le terrain, chez Julien et Hilona. On leur dit de partir et ils ont continué à descendre. Ils traînent devant le portail et ils jettent des McFlury. Aucun respect ! », a-t-il révélé.

Trouvez vous cela justifié d’aller porte plainte pour cela ?

