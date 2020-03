C’est toujours autant l’amour fou entre Julien Bert et Hilona. Mais cela n’empêche pas le papa de la candidate d’avoir peur pour sa fille. Et pour cause, il a longtemps eu une réputation de coureur de jupons. D’ailleurs, l’ancienne candidate des « Princes de l’amour 7 » a partagé un échange entre les deux hommes de sa vie et c’est hilarant !

Il y a quelques semaines, Hilona se confiait à nous concernant sa relation avec Julien Bert. Et il semblerait que le courant soit bien passé entre son chéri et son papa. « Il a rencontré ma famille et j’ai rencontré la sienne. Mon père est amoureux de Julien. Ce n’était pas parti pour (rires) ! Ma belle-mère était au courant de sa réputation, elle regardait pas mal de télé avec lui donc mes parents n’étaient pas chauds. Finalement, ils ont tout de suite accroché avec lui. Toute ma famille l’aime. Julien, on ne peut pas ne pas l’aimer. Mon père ne m’appelle plus pour me parler, il veut parler à Julien à chaque fois. C’est son fils maintenant (rires) », nous a-t-elle confié.

Seulement voilà, il semblerait que le papa de Hilona soit gentil et drôle mais pas trop. En effet, très protecteur, il a mis son beau fils en garde comme l’a dévoilé sa fille. « Regarde ce que je te fais si tu t’occupes pas bien de ma fille : en premier je te coupe en deux. En deuxième, je te découpe en petit bout. En troisième, je mange tes coucougnettes crues avec un verre de chivas. C’est comme ça, je suis gentil. On peut pas me changer. Bises », peut-on lire sur le message. Ce à quoi, Julien Bert a tout simplement répondu : « Mes coucougnettes Tu peux nourrir tout fox pendant quatre mois ».

Même s’ils s’entendent bien, le papa a annoncé la couleur dis donc !

