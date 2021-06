Cela fait maintenant plusieurs heures que d’incroyables spéculations affirmant que Julien Bert aurait trompé Hilona dans un plan à trois avec Illan. Si le jeune homme essaye de garder le sourire, cela ne l’empêche pas d’en souffrir surtout que sa chérie est en Corse actuellement. STAR24 vous propose de dévoiler ses états d’âme.

Trop c’est trop ! Face à l’ampleur prise autour de la polémique accusant Julien Bert d’avoir été infidèle, Hilona est sortie de son silence pour affirmer qu’elle faisait clairement l’autruche. De son côté, le candidat d’Objectif Reste du Monde a déclaré sur Snapchat: « Je suis déçu de plein de gens. Mais déçu, déçu, déçu. Les gars, on essaie de m’attaquer dans tous les sens, sur tous les points, sur des trucs fous. On m’accuse de trucs super grave. C’est très dur ce qui se passe sur les réseaux là. J’essaie de décrocher un peu mais au bout d’un moment bien sûr ça blesse, ça fait ch*er de lire des trucs négatifs (…) Je crois que je suis le mec le plus positif sur cette terre. Je suis le mec qui est le moins dans le buzz. Qui veut pas ça, qui répond jamais à rien. Mais juste, les gars là, c’est abusé. Ça fait beaucoup (…) On m’invente les trucs les plus gros au monde, des trucs improbables. Vous êtes en train de faire du mal à moi, du mal à plusieurs personnes, c’est lourd, c’est de la méchanceté gratuite ».

Julien Bert touché par les rumeurs, il essaye d’oublier les haters

Julien Bert ne décolère pas. Toujours aussi remonté, il a repris la parole et n’a pas hésité à manifester sa déprime face à la situation. « Je fais un peu de sport, je décompresse un peu, j’essaye de me vider la tête, de sortir de tout ça, d’un peu de toutes ces conneries, qu’on essaye de m’attaquer tous les jours, de te salir. C’est chiant, surtout quand tu ne demandes rien à personne, que tu ne fasses du mal à personne. C’est compliqué. Ça a un impact sur tout, sur ton moral, même si tu essayes d’être détaché de tout ça, sur tout, sur tes relations. Là, c’est des journées où j’aimerais repartir à zéro dans ma vie et prendre un virage à 360 degrés. Très compliqué, j’essaye d’évacuer par le sport, ça fait du bien et par le foot ce soir » a-t-il confié.

Espérons que la situation rentre vite dans l’ordre.