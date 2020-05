Cela fait maintenant plus d’un mois que Marine El Himer et Julien Guirado ont rompu. Bien qu’ils semblaient être en bons termes, le grand frère de la candidate a fait des révélations chocs au sujet de son ancien beau frère qu’il a accusé d’être violent. Face à la polémique, le principal concerné s’est enfin exprimé et c’est troublant. STAR24 vous donne tous les détails.

Face à l’agitation provoquée par les accusations de Gauthier El Himer, Julien Guirado a répondu aux rumeurs de violences conjugales. Ainsi, l’ancien candidat des Princes de l’amour 7 a déclaré : « Dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités, oui j’ai eu des gestes déplacés, oui je suis allé trop loin. Oui, vis-à-vis de Marine, j’ai fait des choses qu’on ne doit pas faire. Et je m’en excuse auprès de tout le monde (…) Je suis en train de me soigner pour gérer mon impulsivité. Il n’y a rien d’excusable, ni tolérable dans ce que j’ai fait. Mes vieux démons m’ont rattrapé à un moment (…) Je sais que je n’avais pas à faire ça, je sais que je n’avais pas à m’emporter. (…) J’aime Marine, et le premier qui est triste et déçu, c’est moi. J’essaye d’aller mieux. Je m’excuse tous les jours, deux mille fois. Je sais que ce n’est pas suffisant.«

De son côté, Marine El Himer s’est exprimée à ce sujet en larmes: « On va clore le sujet, parce que ça va beaucoup trop loin (…) Il n’y a pas eu que du mauvais dans notre relation. Oui, Julien a un problème et indirectement, ce n’est pas de sa faute. C’est quelque chose qu’il a en lui et il faut qu’il se soigne. Malgré cela, il y a beaucoup de sentiments. Ça me fait vraiment mal au coeur cet acharnement. On ne mérite pas ça (…) Julien se fait soigner et il n’y a pas de honte à ça. Je le félicite ».

Cependant, la jeune femme est formelle : cette rupture est bel et bien définitive malgré les sentiments !

