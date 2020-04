Le confinement n’a pas réussi à tout le monde. Alors que certains candidats ont annoncé de bonnes nouvelles comme Rym et Vincent Queijo qui vont devenir parents, d’autres se sont déchirés à cause de la situation. C’est le cas de Marine El Himet et Julien Guirado qui ont rompu. Mais comment se sont le jeune homme désormais ? On vous dit tout !

Il y a quelques jours, Julien Guirado et Marine El Himer ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux sans véritablement expliquer pourquoi. Même si selon l’ancien candidat des Princes de l’amour 7, il serait le seul coupable de cette situation. « Je ne vous cache pas que ce n’est pas le plus beau jour de ma vie… Je crois que ça se voit sur ma tête, je ne me coiffe même plus. Je ne suis pas au top. Vous l’avez compris, je ne suis plus avec Marine, ce n’est pas évident. Sachez que je suis l’entier responsable. Je fais parti de ce genre de personne qui quand il aime quelqu’un, il fait tout pour la détruire. Peut-être que certains se retrouvent à travers moi, mais je ne vous le souhaite pas car c’est compliqué comme situation » a-t-il récemment confié sur Snapchat.

Alors que certains se demandaient comment le sudiste se sentait, celui qui a violemment taclé Alix a posté une citation qui veut tout dire dans sa story Instagram où l’on a pu lire: « Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but. Non pas à des personnes ou des choses ». Serait-ce sa façon de confirmer que Julien Guirado se sente mieux et surtout bien sans être attaché à quelqu’un ? En tout cas, cela laisse comprendre qu’il n’est pas prêt à se remettre avec Marine El Himer. D’ailleurs, ils se sont unfollow de tous les réseaux sociaux.

Le confinement n’a pas réussi à tout le monde. Alors que certains candidats ont annoncé de bonnes nouvelles comme Rym et Vincent Queijo qui vont devenir parents, d’autres se sont déchirés à cause de la situation. C’est le cas de Marine El Himet et Julien Guirado qui ont rompu. Mais comment se sont le jeune homme désormais ? On vous dit tout !

Il y a quelques jours, Julien Guirado et Marine El Himer ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux sans véritablement expliquer pourquoi. Même si selon l’ancien candidat des Princes de l’amour 7, il serait le seul coupable de cette situation. « Je ne vous cache pas que ce n’est pas le plus beau jour de ma vie… Je crois que ça se voit sur ma tête, je ne me coiffe même plus. Je ne suis pas au top. Vous l’avez compris, je ne suis plus avec Marine, ce n’est pas évident. Sachez que je suis l’entier responsable. Je fais parti de ce genre de personne qui quand il aime quelqu’un, il fait tout pour la détruire. Peut-être que certains se retrouvent à travers moi, mais je ne vous le souhaite pas car c’est compliqué comme situation » a-t-il récemment confié sur Snapchat.

Alors que certains se demandaient comment le sudiste se sentait, celui qui a violemment taclé Alix a posté une citation qui veut tout dire dans sa story Instagram où l’on a pu lire: « Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but. Non pas à des personnes ou des choses ». Serait-ce sa façon de confirmer que Julien Guirado se sente mieux et surtout bien sans être attaché à quelqu’un ? En tout cas, cela laisse comprendre qu’il n’est pas prêt à se remettre avec Marine El Himer. D’ailleurs, ils se sont unfollow de tous les réseaux sociaux.