Il y a quelques mois, Justin Bieber est revenu en force en sortant un nouvel album intitulé « Changes ». Malheureusement, l’ancien boyfriend de Selena Gomez fait aujourd’hui parler de lui pour un sujet pas si joyeux que ça. En effet, il est accusé de viol. Face à la polémique, le principal concerné a pris la parole.

C’est le choc ! Il y a quelques heures, une certain Danielle a affirmé que le chanteur l’a violée le 9 mars 2014. C’est Twitter qu’elle a raconté tout cela dans un long post où l’on a pu lire: « Un homme est arrivé et a demandé si on voulait rester jusqu’à la fin du concert pour rencontrer Justin. Bien évidemment, on a dit oui. Mes amis et moi, on a pensé que c’était bizarre mais on est restés (…) L’ami de Justin a conduit mes deux amis dans une pièce et Justin m’a emmenée dans une autre pièce. Il m’a fait promettre de ne rien dire à personne sous peine d’avoir de sérieux problèmes avec la justice (…) Justin m’a demandé de le rejoindre dans le lit. Je n’arrêtais pas de lui demander où était Selena pour faire la conversation mais il s’est penché et m’a embrassée. J’étais choquée. (…) Il m’a poussée contre le lit, s’est mis sur moi et a commencé à m’embrasser le cou jusqu’à mon ventre. Il a déboutonné et retiré mon jean, et posé ses doigts sur mon sous-vêtement. Je ne savais plus quoi penser et j’ai commencé à douter. Je lui ai dit que les choses allaient trop loin et qu’on devait arrêter parce que j’avais besoin de retrouver mes amis. Il m’a dit ‘Détends-toi, ils vont bien.’ Il a déboutonné son pantalon, enlevé nos sous-vêtements, et attrapé la couette pour nous recouvrir avec. Son corps était sur le mien, peau contre peau. J’étais très mal à l’aise et je sentais que je commençais à hyper-ventiler. Je lui ai dit de partir mais il était trop tard. Il m’a pénétrée de force avant que j’ai pu finir ma phrase. Mon corps était comme inconscient. (…) Même si ça fait 6 ans et que j’étais plus âgée (il avait 20 ans, j’en avais 21), j’ai quand même été agressée sexuellement sans consentement. Ce qui m’est arrivée n’est pas normal. »

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Face à la polémique, Justin Bieber qui a fait une belle déclaration à sa femme a pris la parole. Ainsi, l’artiste a lâché: « D’ordinaire, je ne réagis pas à ce genre de choses puisque je fais face à ce genre d’accusations depuis le début de ma carrière. Mais après avoir parlé avec ma femme et mon équipe, j’ai décidé d’en parler. Les rumeurs sont des rumeurs mais l’abus sexuel est quelque chose que je ne prends pas à la légère. Je voulais d’ailleurs y répondre de suite, mais par respect pour les victimes qui font face à de tels abus au quotidien, je voulais être certain d’avoir toutes mes preuves avant de prendre la parole (…) Soyons clairs. Cette histoire est fausse. Je n’ai jamais séjourné au Four Seasons d’Austin le 9 mars, ni le 10. Je suis resté avec Selena et nos amis dans un Airbnb le 9 et le lendemain, j’étais à l’hôtel Westin. Tout signalement d’abus sexuel devrait être pris au sérieux et c’est pour cela que ma réponse était nécessaire. Cependant, cette histoire est factuellement impossible et c’est pourquoi je vais travailler avec Twitter et les autorités pour entamer une action en justice ».

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Voilà qui a le mérite d'être clair.

Voilà qui a le mérite d'être clair.