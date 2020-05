Il y a quelques semaines, Justin Bieber faisait son retour dans les bacs avec « Changes ». Après avoir vécu une longue descente aux enfers, l’ex boyfriend de Selena Gomez va beaucoup mieux et c’est en partie grâce à sa femme Hailey Baldwin. Fous amoureux, ils ont décidé de partager leur quotidien avec leurs fans… à travers un show sur Facebook !

Dans quelques jours, Justin Bieber dévoilerait son nouveau morceau avec Ariana Grande. D’ailleurs, c’est en quelque sorte grâce à elle qu’il a fait son retour musical comme il l’a révélé à Apple Music. « Je pense que quand je suis monté sur scène avec Ariana Grande, j’ai vu la réaction des gens en me voyant sur scène. Je me suis dit « okay ». Ça a boosté ma confiance et ça m’a rappelé tout ça, parce que ça faisait si longtemps que je n’étais pas monté sur scène… Ça m’a fait me souvenir… Que c’était ce que je faisais. Ce dans quoi je suis bon. Et je n’ai pas besoin de fuir ça. Parce que… Je fuyais. Je pense que beaucoup d’entre nous ont besoin de faire ça quand quelque chose est difficile. C’est comme si on devait fuir la souffrance et la douleur plus que s’éloigner de la chose en soi. Je pense que tu obtiens une sorte de guérison quand tu fais ça », a-t-il confié.

Mais en attendant, vous allez pouvoir suivre son quotidien avec sa chérie grâce à leur télé-réalité disponible sur Facebook Watch intitulée The Biebers on Watch composée de 12 épisodes. Pour bien commencer, Justin Bieber et Hailey Baldwin se dévoilent lors d’un date très romantique. L’occasion de les découvrir comme on ne les a jamais vu. Une bonne nouvelle qui devrait faire plaisir à la communauté du chanteur qui est connue pour être très présente et nombreuse sur les réseaux sociaux.

Bienvenue chez eux !

