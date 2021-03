La semaine dernière, Justin Bieber a fait son retour dans les bacs avec son album « Justice ». Mais c’est pour un tout autre sujet que le chanteur a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, le nouvel album de Justin Bieber a affolé les internautes notamment à cause de son titre Ghost. Certains l’accusent de ne pas savoir oublier son ex Selena Gomez puisqu’il chante les paroles suivantes: « Puisque l’amour que tu a laissé est tout ce qu’il me reste. Je veux que tu saches que si je ne peux pas être auprès de toi, je me contenterai de ton fantôme. Tu me manques plus que tout et si tu ne peux pas être à mes côtés, ton souvenir est ma drogue ».

Face aux interrogations à ce sujet par Vogue, Justin Bieber a simplement répondu: « Je sais que beaucoup de gens ont perdu quelqu’un. Que cette année a été vraiment difficile car nous avons perdu des êtres chers et des relations. J’espère que ce morceau aidera quelqu’un, qu’il remplira vos cœurs de joie ou qu’il vous réconfortera d’une certaine manière. »

Justin Bieber en panne devant un gang, la vidéo devient virale

Mais cette fois-ci c’est pour un autre sujet que Justin Bieber a fait le buzz. Souvenez-vous, il y a quelques années de cela, les déboires du mari d’Hailey Baldwin faisaient souvent la une des médias à cause de ses addictions. Désormais rangé grâce à la religion et à sa femme, le chanteur est beaucoup plus apaisé et n’hésite pas à partager de nombreux messages d’amour et de paix à ses fans.

Il y a quelques heures, celui qui aurait été accusé de viol a fait le buzz à cause d’une vidéo où l’on a pu le voir aux côtés de plusieurs membres d’un gang. Ces derniers ont demandé à Justin Bieber de faire des pompes et de chanter a capella après avoir été victime d’une panne d’essence. La vidéo est mythique, regardez:

Quand Justin Bieber est tombé en panne dans le quartier d’un gang 😭 pic.twitter.com/rBa5xDo4dh — Kultur (@Kulturlesite_) March 23, 2021

Comment auriez-vous réagi à sa place selon vous ?