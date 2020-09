Justin Bieber a bien évolué ces dernières années. Après avoir connu une descente aux enfers, le jeune homme a réussi à sortir la tête hors de l’eau notamment grâce à la religion et à sa femme Hailey Baldwin. Sur Instagram, il a fait des révélations touchantes à ce sujet.

Il y a quelques mois, Justin Bieber ouvrait les portes de son quotidien avec Hailey Baldwin dans une télé-réalité diffusée lors du confinement. Des images qui font plaisir à voir. Et pour cause, le chanteur a bien changé ces dernières années. Il faut dire qu’il n’avait pas vraiment viré du bon côté et cumulait les scandales durant un temps.

Mais tout cela est désormais derrière lui. Fier de l’homme qu’il est devenu, Justin Bieber a pris la parole sur Instagram où il s’est livré sans filtres en disant: « Je viens d’une petite ville à Stratford dans l’Ontario au Canada. Je n’avais pas de choses matérielles et je n’avais jamais été motivé par l’argent ou la gloire, j’aimais juste la musique. Mais dès que je suis devenu adolescent, j’ai laissé mes peurs et frustrations dicter où je mettais mes valeurs (…) Mes valeurs ont doucement commencé à changer. J’ai laissé l’égo et le pouvoir prendre le dessus et mes relations en ont souffert à cause de ça. Je désire profondément des relations saines. Je veux être motivé par la vérité et l’amour. Je veux être au courant de mes angles morts et apprendre d’eux ! Je veux aller vers les plans que Dieu a pour moi et ne pas essayer mais le faire par moi-même ! Je veux abandonner mes désirs égoïstes de tous les jours pour être un bon mari et un futur papa ! Je suis reconnaissant de pouvoir marcher avec Jesus et qu’il guide mon chemin ».

Que pensez-vous du discours de l’ex de Selena Gomez ?

