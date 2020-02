Il y a quelques jours, Justin Bieber a fait son retour en force avec « Changes » qui a mis tout le monde d’accord. En effet, le chanteur s’était retiré du devant de la scène à cause de sa dépression et ses addictions à la drogue. D’ailleurs, il s’est livré sur son comeback.

Comblé par sa femme, Justin Bieber est un tout nouvel homme grâce à Hailey Baldwin. Après avoir connu une longue descente aux enfers, il a réussi à remonter la pente. L’ex de Selena Gomez a confié pourquoi il était de retour au micro de Apple Music: « Je crois, encore une fois, que je devais faire face à beaucoup de peur… J’avais peur du processus. De quoi j’allais encore parler ? Le message serai-t-il reçu ? J’étais en train de commencer à comparer avec d’autres artistes. »

Puis, l’interprète de « Yummy » a ajouté: « Je pense que quand je suis monté sur scène avec Ariana Grande, j’ai vu la réaction des gens en me voyant sur scène. Je me suis dit « okay ». Ça a boosté ma confiance et ça m’a rappelé tout ça, parce que ça faisait si longtemps que je n’étais pas monté sur scène… Ça m’a fait me souvenir… Que c’était ce que je faisais. Ce dans quoi je suis bon. Et je n’ai pas besoin de fuir ça. Parce que… Je fuyais. Je pense que beaucoup d’entre nous ont besoin de faire ça quand quelque chose est difficile. C’est comme si on devait fuir la souffrance et la douleur plus que s’éloigner de la chose en soi. Je pense que tu obtiens une sorte de guérison quand tu fais ça. »

En tout cas, les fans de Justin Bieber sont ravis de le voir de retour. Espérons que le jeune homme continuera sur cette lancée car l’amour lui va bien au teint. La preuve: l’album fait déjà un véritable carton !

