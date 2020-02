Cela fait maintenant plus de deux semaines que M Pokora vit un rêve éveillé. En effet, le chanteur est devenu papa pour la première fois. Comblé de bonheur, il a cependant repris la route du travail en se rendant en studio avant de vivre la deuxième partie de sa tournée. Et il n’est pas seul, regardez !

Il y a quelques jours, M Pokora prenait la parole pour la première fois après la naissance de son fils. « Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah … Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie… Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS…. Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur… Toujours… 🙏🏼 Matt », a-t-il écrit sur Instagram.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 4 Févr. 2020 à 10 :42 PST

Ce mercredi 05 janvier 2020, M Pokora a agité ses fans en postant une photo avec Justin Timberlake à qui il est souvent comparé. Il semblerait qu’il ait enregistré un morceau pour la suite du film Trolls. Mais la présence de celui qui aurait trompé Jessica Biel serait-il le signe d’une éventuelle collaboration entre les deux artistes ? En tout cas, les followers en rêvent et lui ont manifesté leur envie de les voir ensemble en commentaires sous la fameuse publication. A votre avis, quelle surprise nous réservent-ils ? Affaire à suivre.

