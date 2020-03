Ce samedi 29 février 2020, K. Maro repartait à la rencontre de ses fans au cours d’un concert anniversaire. Il était déjà revenu à Paris en novembre dernier pour fêter les 15ans de « Femme Like You ». D’ailleurs, STAR24 était de la partie et vous raconte comment s’est déroulée cette folle soirée placée sous le signe de la nostalgie et la bonne humeur.

Il y a quinze ans, Cyril Kamar alias K. Maro envahissait les ondes avec son titre devenu un tube « Femme like you ». Après dix ans d’absence, le rappeur a signé son grand retour avec un concert événement à l’Elysée Montmartre ce samedi 29 février 2020. Pour ouvrir le bal, l’artiste arrive sur scène très en forme et avec le très énergique morceau « Let’s Go ». Ni une, ni deux : le public est en folie.

Si K. Maro en a profité pour dévoiler plusieurs nouveaux titres qui ont d’ailleurs été bien réceptionnés par le public, il a aussi gâté les plus nostalgiques. Au programme de la tracklist ? Beaucoup de ses plus gros tubes comme par exemple: « Qu’est-ça te fout », « Crazy ». Ou encore « Sous l’oeil de l’ange ». Mais aussi Histoire de Luv qu’il chante en featuring avec Shy’m à la base. Le très attendu « Femme like you » a complètement affolé les fans qui ont doublement mis l’ambiance à ce moment là. D’ailleurs, il l’a interprète une nouvelle fois lors du rappel pour leur plus grand plaisir.

Pour ceux qui ne connaissaient pas ses nouveaux morceaux, ils ont pu découvrir : « Demain c’est loin » ou « L.A sun ». Rassuré, K. Maro a tenu à souligner que ses fans sont toujours aussi réceptifs. C’est comme si rien n’avait changé entre eux. Le lien est intact. Pour la séquence nostalgie, il nous a même livré un montage vidéo regroupant des moments marquants de son parcours entre interviews et clips de l’époque. En quittant la scène, le rappeur a donné rendez vous « à bientôt » à ses fans…

