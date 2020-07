Il y a quelques jours, Kaaris annonçait que son futur album « Château Noir » était fini. Malheureusement, son séjour à Cannes ne s’est pas passé comme prévu. En effet, le rappeur qui a vu l’un de ses concerts finir en bagarre s’est fait agresser par un groupe d’individus. Mais tout va mieux depuis la sortie de « Goulag ». STAR24 vous raconte tout !

Dimanche dernier, Kaaris a été pris à partie alors qu’il était au bord d’un yacht avec des proches à Cannes. Après la fuite d’une vidéo où les prétendus responsables se vantaient d’avoir dégradé son bateau, celui dont la fille du rappeur a été clashée par Booba est resté silencieux à ce sujet. Cela dit l’un de ses amis présents a donné sa version des faits sur ce qu’il s’est vraiment passé. Ainsi, il a raconté: « Il n’était même pas dessus, y avait que deux potes à nous et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait qu’ils ont réveillé Cannes. Ils ont fait du boucan plus qu’autre chose ». Son avocat a même pris la parole au micro du Parisien à qui il a précisé: : « Mon client n’a participé à aucune rixe et n’a donc porté de coups sur personne. Cette histoire n’a aucun fondement et vise simplement à instrumentaliser la justice pour demander des dommages et intérêts ».

Pas vraiment traumatisé par cet événement, Kaaris qui a été affiché par une escort sur Twitter a fait son grand retour musical avec le premier extrait de son nouvel album Château Noir baptisé Goulag. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’artiste a annoncé la couleur sur ce qui attend ses fans avec cet opus : de la rage et de la violence comme on aime à la sauce du K2A. En l’espace de 24 heures, le clip a même atteint plus d’un million de vues.

Qu’en pensez-vous ?

