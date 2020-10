Il ne reste plus que quelques semaines avant que Kamila ne donne naissance à son premier enfant. En attendant, celle qui s’est réconciliée avec Laura Lempika grâce à leurs grossesses ne connait aucun répit de la part des haters. Regardez !

Il y a quelques jours, Kamila se livrait en larmes sur le sexe de son fils lorsqu’elle l’avait appris. « Je me suis un peu remise de mes émotions (…) Je sors de chez ma gynéco (…) Je suis tellement heureuse, elle vient de m’apprendre le sexe du bébé. Je suis trop contente. Et surtout de pouvoir enfin donné une identité à ce bébé (…) Je ne pensais pas le connaître là et c’est sûr à 100%. On l’a vu, on l’a regardé, on a zoomé. Ca me fait tellement bizarre (…) Je l’aime encore plus (…) J’attendais tellement ce moment (…) Je suis trop trop heureuse (…) C’est waouh. Je le dirais pas à Noré pour l’instant. Je vais lui faire une surprise. Je vais encore garder un petit secret pour lui (…) C’est que du bonheur (…) C’est incroyable » a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Cette fois-ci, c’est pour un sujet moins joyeux que la femme de Noré a pris la parole. En effet, Kamila est très contrariée et a révélé pourquoi : « Il y a un truc que je n’arrive pas à comprendre. Je ne vois pas l’intérêt… Même en essayant de comprendre. C’est quoi le but en fait ? C’est de recevoir souvent, souvent et beaucoup en ce moment, de certaines personnes, des photos ou des images de bébés morts… De femmes qui font des fausses couches, parfois il y a de l’actualité qu’on partage et qu’on relaie… Mais quand je clique sur le message et que je vois qu’il n’y a que des messages similaires, les mêmes photos qui ont été envoyées tous les mois… C’est quoi leur but ? Faire peur ? Je suis au courant déjà que ça arrive donc il n’y a pas trop d’intérêt à le faire. Mais je n’arrive pas à comprendre ».

Avant d’ajouter: « Et surtout qu’il y a beaucoup de personnes qui le font. Si votre but c’est de me faire peur, de m’angoisser, de me stresser, ça ne marche pas. Puisque je n’attends pas après vous pour savoir ce genre de choses. Mais je trouve que c’est partager du négatif à une femme qui est enceinte. Envoyer des foetus morts, des bébés morts… Des articles qui disent que cette femme est morte quand elle a accouché… Vous n’avez pas autre chose à faire ? (…) Arrêtez de perdre votre temps en faisant ça parce que franchement c’est zéro ».

Inquiétant…

