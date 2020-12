Kamila est devenue maman le weekend dernier d’un petit garçon. Face aux moqueries reçues sur la vidéo où elle perd les eaux et aux parodies, la femme de Noré a réagi et est montée au créneau. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Kamila goûtait aux joies de la maternité. Très émue, la jeune femme s’est livrée sur son accouchement difficile. Seulement voilà, juste avant, elle avait pris le soin de se snapper lorsqu’elle perdait les eaux. Cette séquence a beaucoup fait parler et a été reprise par plusieurs internautes. Choquée des moqueries, la belle brune a commencé par lâcher: « Moi je l’ai fait avec bienveillance, dans le sens où je partage avec ma communauté que ça y est, c’est le moment. (…) Et c’était vraiment avec bienveillance, je l’ai fait avec spontanéité. C’est surtout pour l’annoncer moi-même, enfin avec Noré. Il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois (…). De voir la façon dont ça a été repris, alors heureusement, que j’ai une belle communauté de gens qui ont compris le message et qui sont pas là dans le jugement à chaque fois, à défoncer les gens. (…). J’ai vraiment été choquée, surtout en particulier d’une de ces vidéos là (…) où un débile mental a mis du sang et a fait couler du sang de ses jambes, ça m’a écœurée en fait. (…). Ça m’a choqué, ça m’a fait mal au cœur ».

Avant de poursuivre: « Je suis un peu plus sensible que d’habitude, je pense que c’est la chute des hormones. Mais ça m’a vraiment choquée et écœurée et de voir surtout à quel point ça a fait rire les gens. Je suis la première à rire de plein de choses (…). Mais je pense qu’il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter d’inventer et ne pas servir à chaque fois de tout pour des likes, des vues etc. (…) Mais de me dire que même quand tu vies les plus beaux instants de ta vie, tu te feras toujours insulter. (…) Heureusement que j’étais déconnectée de mon téléphone ».

Que pensez-vous de son coup de gueule ?

