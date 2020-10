Après des mois d’attente et d’attaques concernant le fait qu’ils ne sont toujours pas parents, Kamila et Noré vont finalement bientôt accueillir leur premier enfant. En effet, leur fils doit naître dans un mois. Mais il pourrait venir plus tôt que prévu comme l’a confié la future maman.

Il y a quelques jours, Kamila poussait un coup de gueule après que son bébé et elle aient été menacés. A un moins de la naissance de son fils, la jeune femme a donné des nouvelles du bout de chou. « Je viens de terminer mon rendez-vous. Déjà je suis très contente parce que le bébé va bien, tout va très très bien. Et par contre, elle m’a dit que je n’irais probablement pas jusqu’à mon terme. Tout simplement parce que lors de la consultation, elle m’a dit ‘Oulala, il appuie énormément !’ Et c’est vrai, qu’en ce moment, même si je ne vous snappe pas quand ça arrive… J’ai des douleurs le soir ! » a-t-elle déclaré.

Kamila qui s’est réconcilié avec Laura Lempika a ensuite ajouté: « Mais elle m’a dit qu’il appuyait bien et qu’il était pressé de voir son père ! (…) Moi perso, je suis contente, on est prêts. Elle m’a dit que ça ne serait pas un accouchement prématuré si je venais à accoucher là. (…) On verra bien ! (…) Je suis contente, j’ai entendu son petit coeur battre, tout va bien. Je comprends mieux pourquoi j’ai mes douleurs… ». Bon et bien il semblerait que leur fameux bébé « KN » puisse venir au monde plus tôt que prévu. En attendant, Noré a fêté son dernier anniversaire à deux avec Kamila. La jeune femme a même posté une photo pour cette occasion où elle a enroulé un ruban sur son babybump tout en lâchant: « Joyeux anniversaire daddy de mon fils, roi de mon coeur @noreofficiel 🎂💙 Ton cadeau a un peu de retard et arrive dans moins d’un mois 🥰🎁👶🏻 ».

Patience, bébé arrive bientôt !

