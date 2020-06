Il y a quelques jours, Kamila et Noré provoquaient la surprise générale en annonçant qu’ils allaient devenir parents pour la première fois dans les mois à venir. Accusée de ne pas être mariée à son compagnon, celle qui complexait à cause de sa prise de poids vient de mettre les points sur les i. STAR24 vous donne tous les détails.

En mai dernier, Kamila célébrait son sixième anniversaire de mariage avec Noré. L’occasion pour la jeune femme de lui faire une magnifique déclaration sur Instagram avec le message suivant: « Noces de Chypre 💍🔐❤️. Pas de déclaration particulière… Je t’aime plus fort chaque jour, mais ça tu le sais déjà ! L’épanouissement de notre mariage c’est ma plus belle réussite jusqu’à présent. I love you Mr Abdelali @noreofficiel Je tâcherai de tenir la promesse que je t’ai faite il y a 10 ans … Ps, on était jeunes, joufflus et beaux lol », a-t-elle écrit.

Mais aujourd’hui, c’est son mariage et sa grossesse qui font parler. En effet, certains se sont demandés si Kamila était véritablement unie à Noré à cause de son échographie. « Par rapport à ce qu’il y a écrit sur l’échographie, par rapport à mon nom de jeune fille. Vous m’avez demandé si j’étais bien mariée à la mairie avec Noré. Oui je suis bien mariée à la mairie avec Noré, depuis 2014 donc depuis plus de six ans. L’explication est simple c’est que sur les papiers de la sécurité sociale, sur ma carte vitale, il y a toujours mon nom de jeune fille. (…) Si ça peut vous permettre d’y voir un peu plus clair, on a bien été mariés à la marie, on ne divorcera pas. Et je porte bien son nom ! Sur mon passeport c’est bien marqué Tir, épouse Abdelali », a-t-elle expliqué dans sa story Snapchat.

Voilà qui devrait en calmer plus d’un(e).

Il y a quelques jours, Kamila et Noré provoquaient la surprise générale en annonçant qu’ils allaient devenir parents pour la première fois dans les mois à venir. Accusée de ne pas être mariée à son compagnon, celle qui complexait à cause de sa prise de poids vient de mettre les points sur les i. STAR24 vous donne tous les détails.

En mai dernier, Kamila célébrait son sixième anniversaire de mariage avec Noré. L’occasion pour la jeune femme de lui faire une magnifique déclaration sur Instagram avec le message suivant: « Noces de Chypre 💍🔐❤️. Pas de déclaration particulière… Je t’aime plus fort chaque jour, mais ça tu le sais déjà ! L’épanouissement de notre mariage c’est ma plus belle réussite jusqu’à présent. I love you Mr Abdelali @noreofficiel Je tâcherai de tenir la promesse que je t’ai faite il y a 10 ans … Ps, on était jeunes, joufflus et beaux lol », a-t-elle écrit.

Mais aujourd’hui, c’est son mariage et sa grossesse qui font parler. En effet, certains se sont demandés si Kamila était véritablement unie à Noré à cause de son échographie. « Par rapport à ce qu’il y a écrit sur l’échographie, par rapport à mon nom de jeune fille. Vous m’avez demandé si j’étais bien mariée à la mairie avec Noré. Oui je suis bien mariée à la mairie avec Noré, depuis 2014 donc depuis plus de six ans. L’explication est simple c’est que sur les papiers de la sécurité sociale, sur ma carte vitale, il y a toujours mon nom de jeune fille. (…) Si ça peut vous permettre d’y voir un peu plus clair, on a bien été mariés à la marie, on ne divorcera pas. Et je porte bien son nom ! Sur mon passeport c’est bien marqué Tir, épouse Abdelali », a-t-elle expliqué dans sa story Snapchat.

Voilà qui devrait en calmer plus d’un(e).