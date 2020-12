Il y a maintenant une semaine, Kamila a donné naissance à son premier enfant : un bébé prénommé Kenan. Son fils a eu le droit de sortir de la maternité. L’occasion pour les jeunes parents de le présenter à leurs proches et c’est adorable !

L’heure du grand départ vers la maison est arrivée pour Kamila et Noré ainsi que leur fils. Quelques heures auparavant, la jeune maman a posté une série de clichés avec son bébé en disant: « Photo différente de la précédente … mais avec autant d’amour ! Alors oui j’ai eu envie de me faire jolie pour la toute première photo faite avec mon mari et notre ange, notre première photo de famille, je suis coquette en général et ça m’a fait du bien de m’arranger le lendemain de mon accouchement surtout qu’il n’a pas été facile ! Mais je suis comme toutes les femmes après accouchement, fatiguée, remuée… Et tellement heureuse. Aujourd’hui on rentre enfin chez nous après une semaine riche en émotions. Trop contente 🥰👶🏻💙 ».

Emue à l’idée de présenter son bébé à ses proches, Kamila s’est livrée sur ce moment important et a raconté sur Snapchat: « aujourd’hui mon fils il va rencontrer ses tatas et ses tontons. Avec ses grands-mères aussi qui sont venues le voir. On n’a pas eu le droit à des visites à l’hôpital par rapport au COVID. Du coup mes belles-soeurs elles sont venues le voir pour la première fois. Mes beaux-frères et mon frère aussi qui va venir, ma soeur… Ca y est, présentation officielle de Kenan. (…) Sinon tout va bien pour nous. Je suis absente je sais, je peux pas me détacher de mon fils. Je l’aime trop. Ca me prends du temps, J’apprends beaucoup aussi mais déjà cet après midi ça va nous faire du bien d’être en famille. De passer un bon moment, et même lui de rencontrer tout le monde. Je suis trop contente, je suis très très très heureuse ».

Comme c’est mignon !

