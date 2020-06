Après plus de dix ans d’amour dont six de mariage, Kamila et Noré vont passer un nouveau cap dans leur relation. En effet, ils vont devenir parents pour la première fois dans les mois à venir. En attendant, l’ancienne candidate de télé-réalité vient de découvrir le sexe de son futur enfant. STAR24 vous donne tous les détails.

La semaine dernière, Kamila faisait une grande annonce surprise en dévoilant sa première grossesse. Ainsi, elle a révélé sur Instagram: « 1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd’hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j’ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux 🤍 Merci Bon Dieu de remplir nos cœurs de bonheur. On est tellement heureux, et je l’aime déjà tellement c’est inexplicable !!! KN baby is coming 🤰🏻🙏🏼🤍 « .

Et c’est très émue que celle qui a répondu aux rumeurs concernant son mariage avec Noré s’est affichée sur Snapchat. Le motif ? Kamila vient d’apprendre le sexe de son futur enfant. Elle raconte: « Je me suis un peu remise de mes émotions (…) Je sors de chez ma gynéco (…) Je suis tellement heureuse, elle vient de m’apprendre le sexe du bébé. Je suis trop contente. Et surtout de pouvoir enfin donné une identité à ce bébé (…) Je ne pensais pas le connaître là et c’est sûr à 100%. On l’a vu, on l’a regardé, on a zoomé. Ca me fait tellement bizarre (…) Je l’aime encore plus (…) J’attendais tellement ce moment (…) Je suis trop trop heureuse (…) C’est waouh. Je le dirais pas à Noré pour l’instant. Je vais lui faire une surprise. Je vais encore garder un petit secret pour lui (…) C’est que du bonheur (…) C’est incroyable ».

Bon et bien les paris sont officiellement lancés. A votre avis, Kamila et Noré attendent une petite fille ou bien un garçon ?

