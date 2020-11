Ce weekend, Kamila perdait les eaux et les images de Noré s’affolant pendant qu’elle se filme avaient fait le buzz. Après de longues heures d’attente et de stress, les deux tourtereaux ont enfin pu serrer leur fils dans leurs bras même si l’accouchement ne s’est pas vraiment passé comme prévu. STAR24 vous explique tout.

Bébé a mis du temps à arriver dis donc ! Alors que le fils de Kamila était annoncé pour plus tôt que prévu, il semblerait qu’il s’était bien senti logé dans le ventre de sa maman. Noré avait donné des nouvelles concernant l’accouchement et a déclaré: « La nuit la plus longue de ma vie. C’est très long et ça me fait de la peine quand je la vois se tordre de douleur. 5h10 du matin et on attend encore (…) De 23h45 jusqu’à maintenant, elle se tordait de douleur. Elle avait contractions sur contractions. Elles étaient vraiment puissantes. Elle s’est très peu reposée. Entre deux contractions, elle ferme les yeux mais deux minutes après, elle les ouvre. Là, ils viennent de la soulager en lui mettant la péridurale, donc elle est tombée K.O (…) Le travail a un peu commencé on va dire. Mais Il est toujours pas là, j’attends. »

Ce dimanche 29 novembre en fin de journée, Noré a confirmé que leur fils était bel et bien né et a livré ses premières impressions en disant: « Je suis fier et heureux de vous dire que notre fils est arrivé et en très bonne santé. J’attends que Kam’ se repose bien et je pense que demain elle prendra la parole demain et elle vous dira son ressenti. Sachez qu’elle a eu une grossesse très compliquée. Ca a duré en tout 18heures 50 (…) Je suis soulagé. Je suis détendu. Maintenant je suis là pour surveiller le petit pendant que Kam se repose. Elle a vraiment eu un accouchement difficile mais c’est une guerrière (…) L’accouchement s’est passé en trois étapes (…) Kam va très bien grâce à Dieu ».

D’ailleurs, il a posté une première photo du bébé accompagnée du message suivant: « Je t’aime mon fils @kamykimy bravo ma femme vraiment une guerrière 18h50 de galère tout s’efface au premier contact. 586 Dieu merci une bonne santé ».

Toutes nos félicitations !

