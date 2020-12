Quelques heures après la naissance de son fils, Noré a pris la parole et a donné des nouvelles de Kamila. Une fois reposée et remise de ses émotions, la jeune maman est sortie du silence et c’est très émouvant. STAR24 vous raconte tout.

Annoncé plus tôt que prévu, le fils de Kamila et de Noré est né ce weekend. Après avoir révélé que sa femme avait eu un accouchement difficile, la principale concernée a enfin pris son téléphone pour donner de ses nouvelles. « Nous ça va très très bien. On ne peut qu’aller bien en vrai avec notre petit ange. C’est le bébé du bonheur… Franchement c’est trop je vous promets (…) Je comprends tellement les mamans maintenant. Tout au long de ma grossesse quand vous étiez là à me dire ‘Tu verras, quand tu l’auras dans tes bras tu verras…’ J’ai vu et pourtant hier ça a été… Je ne vais pas dire l’une, mais bien la journée la plus difficile de ma vie. Mais ça je vous expliquerai tout dans les détails parce que j’ai vraiment pas eu un accouchement facile. Au final tout va très bien, et le bébé à partir du moment où il est en bonne santé c’est que tout s’est bien passé. Mais quand même ça a été très dur (…) Je me dis comme quoi en fait, juste un visage peut te faire tout oublier comme ça. Je vous jure… Me dire moi-même j’ai mis ça au monde… C’est incroyable ».

Concernant le prénom du bébé qui a été menacé avant sa naissance, Kamila en a dit plus sous son dernier post Instagram où elle a écrit: « Bienvenue au monde mon petit bébé préféré, Kenan Noré Abdelali. Dieu nous a fait descendre cet ange du ciel pour venir combler nos vies. Désormais le Paradis se trouve sous mes pieds grâce à toi mon ange. Je te protégerai et t’aimerai toute ma vie mon fils, le petit trésor qui manquait à notre vie et qui lui donne encore plus de sens à présent. Nous voilà désormais une vraie famille @noreofficiel je suis comblée. Je crois qu’il n’y a pas de mots assez forts pour décrire ce sentiment de bonheur intense 💙🙏🏼.🤍 Baby KenaN 🤍 ».

Comme c’est mignon !

Quelques heures après la naissance de son fils, Noré a pris la parole et a donné des nouvelles de Kamila. Une fois reposée et remise de ses émotions, la jeune maman est sortie du silence et c’est très émouvant. STAR24 vous raconte tout.

Annoncé plus tôt que prévu, le fils de Kamila et de Noré est né ce weekend. Après avoir révélé que sa femme avait eu un accouchement difficile, la principale concernée a enfin pris son téléphone pour donner de ses nouvelles. « Nous ça va très très bien. On ne peut qu’aller bien en vrai avec notre petit ange. C’est le bébé du bonheur… Franchement c’est trop je vous promets (…) Je comprends tellement les mamans maintenant. Tout au long de ma grossesse quand vous étiez là à me dire ‘Tu verras, quand tu l’auras dans tes bras tu verras…’ J’ai vu et pourtant hier ça a été… Je ne vais pas dire l’une, mais bien la journée la plus difficile de ma vie. Mais ça je vous expliquerai tout dans les détails parce que j’ai vraiment pas eu un accouchement facile. Au final tout va très bien, et le bébé à partir du moment où il est en bonne santé c’est que tout s’est bien passé. Mais quand même ça a été très dur (…) Je me dis comme quoi en fait, juste un visage peut te faire tout oublier comme ça. Je vous jure… Me dire moi-même j’ai mis ça au monde… C’est incroyable ».

Concernant le prénom du bébé qui a été menacé avant sa naissance, Kamila en a dit plus sous son dernier post Instagram où elle a écrit: « Bienvenue au monde mon petit bébé préféré, Kenan Noré Abdelali. Dieu nous a fait descendre cet ange du ciel pour venir combler nos vies. Désormais le Paradis se trouve sous mes pieds grâce à toi mon ange. Je te protégerai et t’aimerai toute ma vie mon fils, le petit trésor qui manquait à notre vie et qui lui donne encore plus de sens à présent. Nous voilà désormais une vraie famille @noreofficiel je suis comblée. Je crois qu’il n’y a pas de mots assez forts pour décrire ce sentiment de bonheur intense 💙🙏🏼.🤍 Baby KenaN 🤍 ».

Comme c’est mignon !