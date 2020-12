Kamila et Noré sont amoureux depuis plus de dix ans. Cela fait maintenant plusieurs jours que les deux tourtereaux sont sur le petit nuage grâce à la naissance de leur fils Kenan. Mais comptent-ils nous dévoiler le visage du bébé ? STAR24 vous raconte tout.

Kamila est une femme comblée. Mais la vie de maman comporte parfois des mésaventures. Récemment, elle a eu la peur de sa vie et a raconté ce qu’il s’est passé à ses fans. « J’ai eu la peur de ma vie (…) La frayeur que l’on a eue, c’est que le bébé a vomi. Sauf que c’est sorti aussi par le nez et ça s’est transformé en mousse juste après. Autant vous dire que mes jambes se sont coupées. J’ai cru que j’allais faire un malaise, je ne savais pas quoi faire, j’étais paniquée (…) Noré a appelé les pompiers pour qu’ils viennent en même temps que lui. Ils sont tous arrivés en même temps et ils ont tous fait très, très vite. J’ai eu la chance d’avoir un médecin, qui est ma voisine. Elle a pu venir et m’a beaucoup rassurée. Elle m’a dit que ça arrivait chez les nouveaux-nés et que je n’avais pas d’inquiétude à avoir (…) Les pompiers ont pris son taux d’oxygène et il était à 100%. Le petit est devenu tout bleu, violet, mais ça va mieux. Ça a duré cinq minutes, mais c’était les cinq minutes les plus longues de ma vie » a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Après avoir révélé à ses followers que son fils avait circoncis, Kamila a répondu à quelques unes de leurs interrogations. Alors qu’un internaute lui a demandé si elle comptait dévoiler le visage de Kenan, la belle brune a révélé: « Je me tâte de plus en plus car les gens sont tellement méchants. J’ai subi la méchanceté avant, pendant et après mon accouchement donc ça fait réfléchir… »

On peut comprendre sa décision !

