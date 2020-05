Kamila et Noré ont été découverts lors de la onzième saison de « Secret Story » dont le jeune homme est sorti grand vainqueur. Retirés des écrans depuis, ils continuent de donner de leurs nouvelles à travers les réseaux sociaux. Leur couple fait toujours autant rêver. Ce weekend, la jeune femme qui s’est livrée sur ses complexes lui a sorti le grand jeu.

C’est toujours autant l’amour fou entre Kamila et Noré qui nous ont fait vibrer dans Secret Story 11. D’ailleurs, celle qui a été la risée de la Toile à cause de son nouveau look capillaire fêtait ses six ans de mariage avec Noré. A cette occasion, l’ancienne candidate de télé-réalité a fait une belle déclaration à celui qui partage sa vie depuis plus de dix ans avec plusieurs clichés de ce jour si important. « Noces de Chypre 💍🔐❤️. Pas de déclaration particulière… Je t’aime plus fort chaque jour, mais ça tu le sais déjà ! L’épanouissement de notre mariage c’est ma plus belle réussite jusqu’à présent. I love you Mr Abdelali @noreofficiel Je tâcherai de tenir la promesse que je t’ai faite il y a 10 ans … Ps, on était jeunes, joufflus et beaux lol » a-t-elle écrit sur Instagram. On peut ainsi voir que les deux tourtereaux ont bien changé depuis tout ce temps.

De son côté, Noré qui a récemment fait le buzz avec sa perte de poids a également pris la parole. « 6 ans que tu portes mon nom aujourd’hui ❤️ Je t’aime ma femme @kamilaofficiel« a-t-il simplement déclaré. En tout cas, on ne va pas se mentir, le couple fait rêver même si cela fait un moment qu’ils ne sont plus sur les écrans. D’ailleurs, aimeriez-vous les revoir sur les écrans ? Si oui, dans quelle émission les verriez-vous ?

En tout cas, c’est tout love entre Kamila et Noré et on adore !

