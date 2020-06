Il y a un an, Kamila poussait un énorme coup de gueule à cause des haters qui lui reprochaient de ne toujours pas être maman. Aujourd’hui, les choses ont bien changé puisqu’elle et Noré vont devenir parents dans quelques mois. STAR24 vous en dit plus.

En début de semaine, Kamila et Noré surprenaient tout le monde en annonçant un heureux événement. De là, la jeune femme a révélé sous un long post sur Instagram: « 1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd’hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j’ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux 🤍 Merci Bon Dieu de remplir nos cœurs de bonheur. On est tellement heureux, et je l’aime déjà tellement c’est inexplicable !!! KN baby is coming 🤰🏻🙏🏼🤍 ».



Quelques jours plus tard, la belle brune a dévoilé la vidéo où on la voit annoncer sa grossesse à son chéri accompagnée du message suivant: « Comme promis je vous partage ce moment fort en émotion, je tremblais de joie en lui donnant le sac qui contenait la première échographie et le test, je ne savais même plus ce que je racontais tellement que j’étais sur un nuage … Je lui ai carrément dit je sais pas si tu l’as déjà ce cadeau alors que je sais absolument tout ce qu’il a lol !!! Quand Nono a appris que sa vie allait changer … Il était submergé de bonheur 🥰🤍 La suite de l’annonce est sur le compte de @noreofficiel« .



Cette fois-ci, Kamila est revenue sur son début de grossesse. Celle qui a été critiquée à cause de son look a alors raconté: « On nous gonfle depuis de nombreuses années, mais on n’en faisait qu’à notre tête (…) J’ai lu des choses : elle ne veut pas faire d’enfants pour ne pas grossir, pour garder son corps (…) On ne se sentait pas prêts (…) Je voulais un enfant avec Noré, mais pas maintenant« . C’est lors du début du confinement qu’elle a su qu’elle était enceinte: « J’étais choquée, je tremblais (…) J’ai pris de mon téléphone et j’ai tapé ‘que doit-on faire quand on est enceinte et que le test est positif ?' ».

Au niveau des symptômes, elle a souvent des nausées et des douleurs en bas du ventre. Bon courage Kamila !

