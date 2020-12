Cela fait maintenant deux semaines que Kenan a pointé le bout de son nez. Pour le plus grand bonheur de ses parents Kamila et Noré. Ce weekend, le couple a passé un cap après avoir vécu une grosse frayeur avec leur bébé. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Kamila se livrait sur son accouchement difficile et a confié: « J’ai commencé à crier de douleur. A 5h du matin je n’en pouvais plus, je souffrais trop, j’ai dit à l’infirmier que j’allais tomber dans les pommes. On m’a dit qu’on ne pouvait toujours pas poser la péridurale car le col n’était pas assez ouvert, mais on m’a donné de la morphine pour me soulager. » (…) La douleur a ensuite commencé à diminuer, mais ça restait « insupportable ». C’est alors que les médecins lui ont posé la péridurale. Elle continue disant « On m’a demandé de pousser, j’ai tout donné. Mais le souci c’est que le bébé a décidé de lever la tête et ce n’était pas bon pour l’accouchement. On m’a quand même dit de pousser pendant quarante-cinq minutes. Mais il ne descendait pas. Je vois que le médecin prend deux énormes spatules (…) J’espérais éviter ça car je suis douillette, en plus elles faisaient la taille de mes bras. L’effet de la péridurale partait en plus donc je ressentais tout. Je pleurais, je criais. J’ai cru que j’allais faire un malaise (…) Je ne m’étais pas préparée à ça mais je voulais vraiment que le bébé sorte et qu’il soit en bonne santé. On m’a injectée une sorte d’anesthésie donc je ne sentais plus rien. J’étais épuisée, je n’avais plus de forces. A ce moment-là, j’avais peur pour le bébé. Ça a été très rapide et j’ai entendu : ‘Ça y est.’ Pas de bruit pendant trente secondes et j’ai entendu un petit cri. Ensuite encore plus rien. J’ai demandé à Noré si ça allait et j’ai entendu un deuxième cri. On m’a dit que tout allait très bien. C’était tellement dur, j’ai tellement souffert ».

En plus d’avoir présenté leur fils à leurs proches, Kamila et Noré ont vécu une autre étape avec leur bébé. « Aujourd’hui est un jour spécial et très important pour nous ! C’est le jour de la circoncision de notre fils pour ses 14 jours ✨J’étais très stressée mais grâce à Dieu, tout s’est bien passé, el hemdoulileh 🙏🏼 Je t’aime fort mon Kenan, mon bébé courageux 💙 » a annoncé la jeune maman.

Félicitations !

