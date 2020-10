Bien avant de se marier au rappeur Wiz Khalifa dont elle est séparée, Amber Rose a été en couple avec Kanye West entre 2008 et 2010. Et il semblerait que ce dernier ait du mal à lui lâcher les basques. STAR24 vous explique toute l’histoire.

Si Kanye West est prêt à tout pour sauver son mariage avec Kim Kardashian quitte à être trompé, beaucoup se souviennent encore du couple excentrique qu’il formait avec Amber Rose. Au cours d’une interview accordée à No Jumper, la bombe a révélé qu’elle était toujours harcelée par son ex.

« Il m’a récemment qualifiée de prostituée à son meeting. 10 ans après, qu’il me laisse seulement tranquille (…) Je ne sais pas si il dit des choses pour mettre sa femme en confiance, mais me dénigrer et dire qu’il devait prendre 30 douches ? Il m’a fait faire le tour du monde. Depuis quand il a besoin de 30 douches ? Je comprendrais si j’étais un coup d’un soir et qu’il voudrait me dénigrer. J’aime les gens compatissants et qui ont les pieds sur terre. Je ne suis pas une rageuse », a-t-elle commencé par raconter. Amber Rose poursuit: « On m’a proposé des contrats pour des livres dans lesquels je dirais des trucs de fou sur lui. Je ne veux pas d’argent venant de ça (…) Vous trouverez beaucoup de choses si vous cherchez toutes les fois où il m’a harcelée, mais j’avance, je suis heureuse. J’ai un mari génial. J’ai deux beaux enfants »

Amber Rose préfère tourner la page et fermer les yeux sur l’époque où elle était en couple avec celui qui a été taclé par Booba. En même temps, elle file le parfait amour avec le père de son deuxième enfant alias Alexander Edwards. Reste à savoir si le principal concerné compte lui répondre ou non connaissant son caractère et son amour pour le dernier mot.

Bien avant de se marier au rappeur Wiz Khalifa dont elle est séparée, Amber Rose a été en couple avec Kanye West entre 2008 et 2010. Et il semblerait que ce dernier ait du mal à lui lâcher les basques. STAR24 vous explique toute l’histoire.

Si Kanye West est prêt à tout pour sauver son mariage avec Kim Kardashian quitte à être trompé, beaucoup se souviennent encore du couple excentrique qu’il formait avec Amber Rose. Au cours d’une interview accordée à No Jumper, la bombe a révélé qu’elle était toujours harcelée par son ex.

« Il m’a récemment qualifiée de prostituée à son meeting. 10 ans après, qu’il me laisse seulement tranquille (…) Je ne sais pas si il dit des choses pour mettre sa femme en confiance, mais me dénigrer et dire qu’il devait prendre 30 douches ? Il m’a fait faire le tour du monde. Depuis quand il a besoin de 30 douches ? Je comprendrais si j’étais un coup d’un soir et qu’il voudrait me dénigrer. J’aime les gens compatissants et qui ont les pieds sur terre. Je ne suis pas une rageuse », a-t-elle commencé par raconter. Amber Rose poursuit: « On m’a proposé des contrats pour des livres dans lesquels je dirais des trucs de fou sur lui. Je ne veux pas d’argent venant de ça (…) Vous trouverez beaucoup de choses si vous cherchez toutes les fois où il m’a harcelée, mais j’avance, je suis heureuse. J’ai un mari génial. J’ai deux beaux enfants »

Amber Rose préfère tourner la page et fermer les yeux sur l’époque où elle était en couple avec celui qui a été taclé par Booba. En même temps, elle file le parfait amour avec le père de son deuxième enfant alias Alexander Edwards. Reste à savoir si le principal concerné compte lui répondre ou non connaissant son caractère et son amour pour le dernier mot.