Entre Katy Perry et Orlando Bloom, cela a été les montagnes russes. Malgré des coups durs et une grosse rupture, les deux tourtereaux ont pu se retrouver pour s’aimer encore plus fort. D’ailleurs, ils vont être les parents d’une adorable petite fille. Mais la chanteuse a songé au pire quelques années auparavant. STAR24 vous donne tous les détails.

Tic tac, Katy Perry et Orlando Bloom vont devenir parents dans les jours à venir. D’ailleurs, le confinement n’a pas vraiment aidé les deux tourtereaux comme l’a révélé une source proche en disant : « Orlando et elle ont des hauts et des bas en ce moment. Katy doit gérer son stress de devenir maman pour la première fois, et lui il est anxieux d’avoir un bébé dans cette période troublée ». Mais aujourd’hui, tout semble être derrière eux désormais.

Cela dit, tout n’a pas toujours été rose entre eux deux. En effet, les deux tourtereaux ont rompu en 2017. D’ailleurs, la chanteuse a fait des confidences à ce sujet au cours d’une interview à la radio SiriusXM et a avoué avoir songé au pire. « Ma carrière était sur une trajectoire montante, encore et encore et puis il y a eu un petit décrochage, pas si grand quand on regarde ça de l’extérieur. Mais pour moi ça a été un séisme (…) Je m’étais séparée de mon copain qui est devenu depuis le père de mon bébé. Et puis j’étais excitée de pouvoir voler à nouveau avec la sortie de mon prochain album. Mais les critiques ne m’ont pas fait planer donc je me suis juste crashée (…) Ça a été tellement important pour moi d’être cassée comme ça que j’ai pu trouver mon intégrité dans une toute autre voie. Et de vivre ma vie autrement qu’en étant une pop star assoiffée de succès tout le temps. La gratitude est certainement la chose qui a sauvé ma vie parce que si je ne l’avais pas trouvée, je me serais vautrée dans ma propre tristesse et je me serais probablement suicidée », a-t-elle avoué.

Fort heureusement tout est bien qui finit bien !

