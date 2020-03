Kelly Hélard est actuellement confinée avec Neymar et Lyam. Malheureusement, la jeune femme ne pourrait pas perpétuer une tradition avec son mari à cause de cette période difficile. Et c’est en rapport avec leurs anniversaires. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines, Kelly Hélard nous révélait comment son fils avait vécu le tournage de Mamans et célèbres. « Ça a été super. J’espère faire les autres saisons ! On est plutôt libres et l’équipe est respectueuse (…) Pour les Mamans, je me suis fixée l’objectif de perdre dix kilos et en trois mois j’ai réussi ! C’est dans l’émission que l’on va comprendre comment j’ai fait (…) Il l’a super bien vécu, il ne râlait pas. A la fin, on a rigolé. Il a vraiment adoré. Tant mieux, sinon j’aurai arrêté », a-t-elle confié.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Helard Family (@kellyhelard) le 28 Mars 2020 à 6 :50 PDT

Mais aujourd’hui, c’est sur le Coronavirus et le confinement qu’elle s’est exprimée. En effet, Kelly Hélard a révélé son adorable tradition avec Neymar même séparés sur Instagram. « On c’est rencontré en 2013 …. quelques jours avant notre anniversaire oui oui Notre car moi je suis du 31 mars et @neymar_salim_abdelkader du 01 avril. Depuis nous avons un rituel de ne jamais faire nos anniversaires en France … cette année nous cassons ce rituel mais au fond le principal c’est d’être ensemble . L’année dernière même séparé il m’avait rejoint en Thaïlande pour garder notre rituel. Quand tu trouves l’amour c’est magique et c’est le plus beau des cadeaux . #rencontres #anniversaire #couplegoals #couple » a raconté la belle brune qui a enfin atteint son objectif sportif.

Comme c’est mignon ! Par ailleurs, sachez que Kelly Hélard compte avoir un deuxième enfant avec Neymar. Mais pour le moment, les deux tourtereaux tentent de se reconstruire. Et vous, est-ce que le confinement a changé ou gâché l’une de vos habitudes ? Comment l’avez-vous remplacé ? Dites nous toutes vos astuces pour faire passer le temps en cette période de confinement.

Kelly Hélard est actuellement confinée avec Neymar et Lyam. Malheureusement, la jeune femme ne pourrait pas perpétuer une tradition avec son mari à cause de cette période difficile. Et c’est en rapport avec leurs anniversaires. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines, Kelly Hélard nous révélait comment son fils avait vécu le tournage de Mamans et célèbres. « Ça a été super. J’espère faire les autres saisons ! On est plutôt libres et l’équipe est respectueuse (…) Pour les Mamans, je me suis fixée l’objectif de perdre dix kilos et en trois mois j’ai réussi ! C’est dans l’émission que l’on va comprendre comment j’ai fait (…) Il l’a super bien vécu, il ne râlait pas. A la fin, on a rigolé. Il a vraiment adoré. Tant mieux, sinon j’aurai arrêté », a-t-elle confié.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Helard Family (@kellyhelard) le 28 Mars 2020 à 6 :50 PDT

Mais aujourd’hui, c’est sur le Coronavirus et le confinement qu’elle s’est exprimée. En effet, Kelly Hélard a révélé son adorable tradition avec Neymar même séparés sur Instagram. « On c’est rencontré en 2013 …. quelques jours avant notre anniversaire oui oui Notre car moi je suis du 31 mars et @neymar_salim_abdelkader du 01 avril. Depuis nous avons un rituel de ne jamais faire nos anniversaires en France … cette année nous cassons ce rituel mais au fond le principal c’est d’être ensemble . L’année dernière même séparé il m’avait rejoint en Thaïlande pour garder notre rituel. Quand tu trouves l’amour c’est magique et c’est le plus beau des cadeaux . #rencontres #anniversaire #couplegoals #couple » a raconté la belle brune qui a enfin atteint son objectif sportif.

Comme c’est mignon ! Par ailleurs, sachez que Kelly Hélard compte avoir un deuxième enfant avec Neymar. Mais pour le moment, les deux tourtereaux tentent de se reconstruire. Et vous, est-ce que le confinement a changé ou gâché l’une de vos habitudes ? Comment l’avez-vous remplacé ? Dites nous toutes vos astuces pour faire passer le temps en cette période de confinement.