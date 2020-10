Il y a quelques jours, Kelly Hélard a révélé le sexe et le prénom de son futur bébé qui n’est autre qu’une petite fille. Cette fois-ci, c’est son shooting photo dans l’eau qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Kelly Hélard nous avait prévenu : elle tentait de se reconstruire avec Neymar et idéalement avoir un deuxième enfant avec lui. Cela sera bientôt chose faite dans les semaines à venir. « Avec Neymar, on s’est revus. On a fait nos vies chacun de notre côté (…) Il s’est passé des choses dans « Mamans et célèbres ». Forcément, on a dû se revoir pour l’anniversaire du petit (…) Il s’est passé quelques petites choses qui ont fait que l’on s’est remis ensemble (…) Tout a été filmé, vous allez tout découvrir prochainement (…) On a toujours été fusionnels. Même séparés. On s’est toujours aimés. On ne s’est pas séparés parce que l’on ne s’aimait plus (…) Ça se passe très bien, on se laisse le temps (…) On se base sur le rôle de famille (…) On essaye de se reconstruire tout doucement, cela marche bien (…) Tout ce qui n’allait pas on en parle pas. Il faut se laisser du tout pour en reparler » nous a-t-elle confié.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Helard Family (@kellyhelard) le 10 Oct. 2020 à 5 :03 PDT

Cette fois-ci, Kelly Hélard a dévoilé le résultat de son shooting sous l’eau dont elle rêvait depuis sa première grossesse. Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est magnifique. Ces clichés ont beaucoup fait réagir les internautes qui lui ont laissé des commentaires tels que : « J’adore avec le maillot de bain rouge !!!!! ❤️❤️❤️❤️« . Ou encore: « Blanc trop pure mais rouge ❤️🔥 tres sensuelle », « C’est tellement beau 😍❤️ » et « Waouuuuuu… Hyper original… Vous êtes superbe ». Mais aussi: « Rouge sans hésiter, magnifique ! ❤️ », « Blanc avec les pétales rouges 😜❤️ » et « Magnifique le meilleur que j’ai pu voir ❤️ ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Helard Family (@kellyhelard) le 12 Oct. 2020 à 11 :44 PDT

Et ils ont bien raison, Kelly Hélard est sublime !

Il y a quelques jours, Kelly Hélard a révélé le sexe et le prénom de son futur bébé qui n’est autre qu’une petite fille. Cette fois-ci, c’est son shooting photo dans l’eau qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Kelly Hélard nous avait prévenu : elle tentait de se reconstruire avec Neymar et idéalement avoir un deuxième enfant avec lui. Cela sera bientôt chose faite dans les semaines à venir. « Avec Neymar, on s’est revus. On a fait nos vies chacun de notre côté (…) Il s’est passé des choses dans « Mamans et célèbres ». Forcément, on a dû se revoir pour l’anniversaire du petit (…) Il s’est passé quelques petites choses qui ont fait que l’on s’est remis ensemble (…) Tout a été filmé, vous allez tout découvrir prochainement (…) On a toujours été fusionnels. Même séparés. On s’est toujours aimés. On ne s’est pas séparés parce que l’on ne s’aimait plus (…) Ça se passe très bien, on se laisse le temps (…) On se base sur le rôle de famille (…) On essaye de se reconstruire tout doucement, cela marche bien (…) Tout ce qui n’allait pas on en parle pas. Il faut se laisser du tout pour en reparler » nous a-t-elle confié.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Helard Family (@kellyhelard) le 10 Oct. 2020 à 5 :03 PDT

Cette fois-ci, Kelly Hélard a dévoilé le résultat de son shooting sous l’eau dont elle rêvait depuis sa première grossesse. Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est magnifique. Ces clichés ont beaucoup fait réagir les internautes qui lui ont laissé des commentaires tels que : « J’adore avec le maillot de bain rouge !!!!! ❤️❤️❤️❤️« . Ou encore: « Blanc trop pure mais rouge ❤️🔥 tres sensuelle », « C’est tellement beau 😍❤️ » et « Waouuuuuu… Hyper original… Vous êtes superbe ». Mais aussi: « Rouge sans hésiter, magnifique ! ❤️ », « Blanc avec les pétales rouges 😜❤️ » et « Magnifique le meilleur que j’ai pu voir ❤️ ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Helard Family (@kellyhelard) le 12 Oct. 2020 à 11 :44 PDT

Et ils ont bien raison, Kelly Hélard est sublime !