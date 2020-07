Trop c’est trop ! Lassée des haters, Kellyn a décidé de briser le silence et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est plutôt surprenant. En effet, la belle blonde affirme avoir été… menacée et agressée à cause de la télé-réalité. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Kellyn prenait la parole après avoir vu l’interview de son ex Anthony Alcaraz chez Sam Zirah. Face aux accusations du mannequin, la jeune femme a lâché sur ses réseaux sociaux : « Aujourd’hui, c’était l’heure de la révélation abusive et complètement transformée d’une personne qui n’arrive pas à assumer (…) Si cette personne pense que je vais à mon tour faire des interviews et parler de toutes les choses que tu m’as fait… Non, sorry ! (…) Je ne crache pas dans l’eau que j’ai bu contrairement à toi. Et je ne descends pas les gens que j’ai aimé ».

Depuis, les tensions se seraient apaisées et les deux anciens tourtereaux auraient été aperçus ensemble dans une fête foraine. De quoi relancer les rumeurs d’un retour de flammes. Aujourd’hui, c’est pour un autre sujet que Kellyn a pris la parole et c’est plutôt choquant. En effet, elle aurait été agressée et traumatisée à cause de certains individus. « On m’a agressé sous prétexte que je fais de la télé. Quand on te dit que comme tu as fait de la télé, il va falloir assumer et qu’on va te casser la gueule, te violer et te dépouiller… Je ne pense pas en fait (…) C’est une gros traumatisme que j’ai vécu », a-t-elle raconté.

Des propos plutôt surprenants mais qui prouvent que certains fans de télé-réalité vont trop loin. En tout cas, nous espérons que Kellyn va vite se remettre de tout cela et que cela ne se reproduira plus. Comment auriez-vous réagi à sa place ? Est-elle allée trop loin ?

