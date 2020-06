Il y a quelques heures, Sam Zirah dévoilait son interview avec Anthony Alcaraz. Dans celle-ci, le candidat a rétabli la vérité concernant sa rupture avec Kellyn. Face aux propos de son ex, la belle blonde a tenu à rétablir la vérité à sa façon. STAR24 vous donne tous les détails.

Mais que s’est-il passé avec Kellyn ? Anthony Alcaraz a donné sa version des faits chez Sam Zirah : « Pour moi, Kellyn était nouvelle dans la télé et elle me disait qu’elle ne connaissait personne. Mais en sortant, je vois qu’elle suit plusieurs candidats de télé-réalité. La vérité, c’est que Kellyn a eu un truc avec Nacca avant le tournage et Adrien Laurent (…) On sort des Princes et je vois qu’elle parle avec un compte qui a une pastille bleue, c’était AD Laurent. Elle prend peur ! Je vois qu’elle like ses photos sexy et répond à ses story. J’étais fou amoureux d’elle, ça a cassé quelque chose (…) Je suis devenu parano et j’ai fouillé dans son téléphone parce que je doutais de plein de choses ! (…) Elle avait des phases calmes et des phases d’hystérie. Notre relation était toxique ! ».

Face à ces révélations, la principale concernée a répondu à son ex. De là, Kellyn a déclaré: « Aujourd’hui, c’était l’heure de la révélation abusive et complètement transformée d’une personne qui n’arrive pas à assumer (…) Si cette personne pense que je vais à mon tour faire des interviews et parler de toutes les choses que tu m’as fait… Non, sorry ! (…) Je ne crache pas dans l’eau que j’ai bu contrairement à toi. Et je ne descends pas les gens que j’ai aimé ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Pas sûr que les deux anciens tourtereaux se redonnent une chance avec tout cela. Pensez-vous que la rupture entre Kellyn et Anthony Alcaraz est-elle définitive ou non ?

