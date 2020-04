Kentin Rogers et Sephora se sont rencontrés sur le tournage des « Anges 11 » où ils étaient les anges anonymes de la saison. Après un bref rabibochage, ils sont de nouveau séparés. Mais celui qui a été clashé par Liyah a-t-il encore des sentiments pour la jeune femme ? Il a fait des confidences étonnantes au cours d’une interview accordée à VDBuzz !

Il y a quelques semaines, Sephora tentait de retrouver chaussure à son pied en participant aux Princes de l’amour 7. Quelques mois auparavant, la jeune femme avait vécu une relation avec Kentin Rogers dans les Anges 11. Au début, ils voulaient même garder le secret. D’ailleurs, il s’était expliqué à ce sujet en annonçant leur rupture sur Snapchat: « J’ai caché ma relation avec Sephora parce que c’était compliqué, mais je n’aurais pas dû faire comme ça. Ça m’a énormément porté préjudice, tout le monde m’a tourné le dos ».

Mais aujourd’hui, où en sont les anciens tourtereaux ? Lorsque nos confrères de VDbuzz lui ont demandé ce qu’il pensait de Sephora, Kentin Rogers a répondu: « Qu’est-ce que je pense d’elle ? Pas grand chose ! (…) Je lui souhaite vraiment le meilleur. J’ai vu qu’elle avait fait d’autres télé etc donc tant mieux pour elle. Est-ce qu’on pourra se remettre un jour ensemble ? Je ne sais pas. On ne sait pas de quoi est fait le destin. Pour l’instant non, parce qu’il n’y a vraiment aucune raison pour qu’on se remette ensemble. On fait nos vies chacun notre côté… Après dans 5, 10, 15 ans… On ne sait pas de quoi demain est fait. Pour l’instant ce n’est pas du tout au programme ». Des révélations plutôt surprenantes, n’est-ce pas ?

En ce qui concerne le cas d’Anissa, il a ajouté: « J’ai côtoyé un peu Anissa. (…) On s’est côtoyés pendant plusieurs mois. On n’était pas en couple mais on n’était pas des amis non plus. Mais on s’est côtoyés pendant plusieurs mois jusqu’à ce qu’on décidé d’arrêter tout simplement »

Un retour de flammes est-il à prévoir à l’avenir ? Dites nous votre avis !

