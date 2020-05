Après l’arrivée explosive d’Alix, un autre moment était attendu dans les épisodes des « Marseillais aux Caraïbes ». Il s’agit de la demande en mariage de Kevin Guedj à Carla Moreau à New York. Seulement voilà, il semblerait que la bague de fiançailles n’ait pas été au goût des internautes à cause d’un détail en particulier.

Kevin Guedj n’était pas pour le mariage et pourtant, il va bientôt s’unir à sa chérie pour la vie. Mais qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ? « Depuis la naissance de ma fille, c’était logique. Quand je suis allé à la mairie, j’ai eu un déclic. Ce n’était pas possible qu’elle n’ai pas le même nom que sa mère. Avec l’accouchement qu’elle a vécu, c’était improbable pour moi (…) Ça va se passer cette année. Mais on ne peut pas vous en dire plus, parce qu’on en sait pas plus. On a pas encore réfléchi à la date – On cherche le lieu et l’endroit. On veut faire quelque chose sur 4-5 jours » a-t-il confié au micro de nos confrères de Melty.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carla Moreau (@carlamoreau_____) le 14 Déc. 2019 à 10 :01 PST

Lors de la diffusion de ce moment clé, les internautes n’ont pas vraiment été convaincus. Le motif ? Ils reprochent à Kevin Guedj d’avoir offert une bague Pandora à Carla Moreau. Très vite, l’histoire s’est retrouvée en TT et on a pu lire des commentaires tels que: « Ah, donc Kevin demande sa femme en fiançailles avec une bague Pandora, sa choque que moi #LMAC« . Ou encore: « Kévin porte une Rolex à je ne sais combien d’€ mais il achète une bague Pandora à moin de 100€ #LMAC« et « Vous parlez trop de la bague Pandora que Kévin va offrir à Carla mais vas-y c’est pas psq il fait de la télé qu’il doit acheter une bague chère vous faite trop les stars #LMAC« . Mais aussi: « La pauvre Carla, sa bague Pandora va lui faire des traces vertes elle sera même pas encore mariée #LMAC » et « MAIS KÉVIN ON DEMANDE PAS EN MARIAGE AVEC UNE BAGUE PANDORA #LMAC ».

Carla quand elle va voir Kevin lui faire sa demande avec une bague Pandora #LMAC pic.twitter.com/p8IiiIirjM — Aurélia (@leyna_aurelia) May 18, 2020

Maeva » c’est la plus belle des bagues »

Nous » c’est une bague Pandora « #LMAC pic.twitter.com/LokkLBCcRQ — iamtheox_ (@iamtheox_) May 18, 2020

L’essentiel c’est que Carla Moreau dont la nouvelle silhouette a fait réagir soit contente !

