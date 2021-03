Après plusieurs semaines compliquées, Kevin Guedj et Carla Moreau ont décidé de passer outre la polémique autour de la sorcellerie et ont fait leur retour sur les réseaux sociaux. Après le tacle de la jeune femme envers les fratés, c’est au tour du papa de Ruby de prendre la parole. Ambiance !

Kevin Guedj est plus que tout investi dans sa vie de famille. Alors lorsque sa future femme s’est retrouvée dans une polémique, il lui a apporté son soutien au point d’aller la défendre à Dubaï. De retour sur la Toile après avoir fait un mini break, le jeune papa s’est livré à ce sujet et a d’abord confié: « Avec Carla, on a décidé de prendre du recul par rapport à cette situation. On s’est posés plein de questions, on ne voulait pas être impulsifs sur nos réseaux sociaux, raconter des bêtises l’un sur l’autre. (…) Donc on s’est retrouvés en famille, on s’est écartés de tout. Cela nous a fait un bien fou, merci à tous pour votre soutien, ça nous a beaucoup aidés dans ce moment qui, à la base, n’aurait pas dû être un moment difficile mais un moment de soulagement«

Kevin Guedj évoque le point positif de la polémique !

Mais cela ne s’est pas arrêté là puisque Kevin Guedj a réussi à trouver du positif dans cette histoire. Il reprend en évoquant le chantage dont Carla Moreau a été victime en lâchant: « Quand tu vis ça pendant quatre ans, quand ça s’arrête tu devrais être content. Bon, il y a des choses qui ont fait que ça ne s’est pas déroulé comme on l’aurait voulu. Quoi qu’il arrive, on vous tiendra au courant. On laisse la police faire son travail car elle est sur cette grosse affaire. Nous, on va continuer avec Carla et Ruby à faire notre vie, (…) à avancer ensemble, parce que quand des personnes s’attaquent à ma femme, avec laquelle j’ai un enfant, c’est comme si on s’attaquait à moi. Il faut que certaines personnes se le mettent dans la tête (…) Cela m’a fait faire un petit régime, comme j’ai perdu 10 kilos. C’est LE point positif de [cette histoire] !« .

Mieux vaut en sourire qu’en pleurer !