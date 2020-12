Cela fait maintenant plusieurs mois que Kevin Zampa et Molie ont rompu. Seulement voilà, s’ils se sont livrés la guerre, la Belge qui a récemment changé de look a fait des révélations accablantes sur son ex qui aurait été violente. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques semaines, Kevin Zampa et Molie s’étaient envolés vers la Thaïlande pour le tournage des Apprentis Aventuriers 5 qui s’est interrompu de manière prématurée . Mais le couple n’a pas survécu depuis. Au micro de nos confrères de Télé-Loisirs, la belle brune s’était livrée sur cette rupture et avait expliqué : « Je l’avais clairement humilié dans L’île de la tentation car il ne voulait pas que je le quitte et non seulement je l’ai fait mais en plus je suis sortie avec un des tentateurs (…) Lors du coaching, nous nous sommes entièrement livrés, nous avons pleuré mais ça nous a fait du bien, ça nous a soulagés et ça nous a enlevé un poids (…) j’ai compris que si je ne faisais pas d’effort, les choses n’allaient pas s’arranger et à partir de ce moment-là j’en ai donc fait ».

Molie a ensuite ajouté: « Nous nous sommes séparés il y a quelques jours (…) Nous nous sommes disputés à cause d’une bêtise qui a pris beaucoup d’ampleur (…) J’ai retrouvé le Kévin dont je suis tombée amoureuse, c’était bien et ça m’a fait beaucoup de bien (…) Nous avions même décidé d’emménager à nouveau ensemble (…) Kévin a eu une opération, il était alors plus simple qu’il habite chez ses parents. Depuis que nous nous sommes séparés, il continue de vivre chez eux et moi j’habite seule (…) Nous nous sommes vraiment disputés pour rien, il y a donc de fortes chances pour que nous nous remettions ensemble ».

Seulement voilà, elle a fait de nouvelles révélations lors d’un énième clash avec l’ancien crush de Maeva Ghennam. En effet, Molie a décidé d’avouer la violence de son ex qui aurait trop abusé d’alcool lors d’une soirée du Nouvel An. Sur le chemin du retour, elle était très énervée par son comportement et a commencé à l’insulter dans la voiture. C’est à ce moment qu’il l’aurait frappé au visage. Pour soutenir sa version des faits, elle a posté des photos de ses blessures.

Kevin Zampa a nié les faits. A suivre donc…

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kevin Zampa et Molie ont rompu. Seulement voilà, s’ils se sont livrés la guerre, la Belge qui a récemment changé de look a fait des révélations accablantes sur son ex qui aurait été violente. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques semaines, Kevin Zampa et Molie s’étaient envolés vers la Thaïlande pour le tournage des Apprentis Aventuriers 5 qui s’est interrompu de manière prématurée . Mais le couple n’a pas survécu depuis. Au micro de nos confrères de Télé-Loisirs, la belle brune s’était livrée sur cette rupture et avait expliqué : « Je l’avais clairement humilié dans L’île de la tentation car il ne voulait pas que je le quitte et non seulement je l’ai fait mais en plus je suis sortie avec un des tentateurs (…) Lors du coaching, nous nous sommes entièrement livrés, nous avons pleuré mais ça nous a fait du bien, ça nous a soulagés et ça nous a enlevé un poids (…) j’ai compris que si je ne faisais pas d’effort, les choses n’allaient pas s’arranger et à partir de ce moment-là j’en ai donc fait ».

Molie a ensuite ajouté: « Nous nous sommes séparés il y a quelques jours (…) Nous nous sommes disputés à cause d’une bêtise qui a pris beaucoup d’ampleur (…) J’ai retrouvé le Kévin dont je suis tombée amoureuse, c’était bien et ça m’a fait beaucoup de bien (…) Nous avions même décidé d’emménager à nouveau ensemble (…) Kévin a eu une opération, il était alors plus simple qu’il habite chez ses parents. Depuis que nous nous sommes séparés, il continue de vivre chez eux et moi j’habite seule (…) Nous nous sommes vraiment disputés pour rien, il y a donc de fortes chances pour que nous nous remettions ensemble ».

Seulement voilà, elle a fait de nouvelles révélations lors d’un énième clash avec l’ancien crush de Maeva Ghennam. En effet, Molie a décidé d’avouer la violence de son ex qui aurait trop abusé d’alcool lors d’une soirée du Nouvel An. Sur le chemin du retour, elle était très énervée par son comportement et a commencé à l’insulter dans la voiture. C’est à ce moment qu’il l’aurait frappé au visage. Pour soutenir sa version des faits, elle a posté des photos de ses blessures.

Kevin Zampa a nié les faits. A suivre donc…