Depuis l’annonce de Khloé Kardashian sur son souhait d’avoir un deuxième enfant de Tristan Thompson, la belle blonde divise la Toile. Notamment à cause du scandale qui a tourné autour d’elle, le basketteur et Jordyn Woods. De là, la belle blonde s’est faite terminer par les internautes. Ambiance !

Il y a quelques jours, Khloé Kardashian annonçait à ses soeurs dans un épique de l’Incroyable Famille Kardashian qu’elle souhaitait faire appel à son ex pour être donneur de son sperme pour son deuxième enfant. Depuis, des rumeurs circulent concernant une éventuelle grossesse de la maman de True. Face à l’agitation autour de cette information, elle a décidé de briser le silence.

« Je ne vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps ET c’est l’une des raisons principales pour lesquelles je m’en éloigne. Les choses dingues et blessantes qu’on dit. Je suis dégoûtée par tellement de choses que je vois. Les gens jurent qu’ils savent tout de moi. Y compris mon utérus. Dingue. Les choses dégoûtantes que vous dites à mon sujet à cause d’UNE RUMEUR ! J’ai vu tellement d’articles et de tweets blessants et ignobles sur moi à cause d’une fausse information. Et si c’était vrai… c’est MA VIE, PAS LA VÔTRE » a-t-elle tweeté en s’emportant.

Kylie quand elle a appris que Khloe est de nouveau enceinte de Tristan mais qu’elle ne peut pas ravoir Jordyn dans sa vie 😔 pic.twitter.com/AuL0FutZbx — ✨confined hufflepuff✨ (@maruuuusch) May 13, 2020

Et si Khloé Kardashian a poussé un coup de gueule c’est avant à tout à cause du scandale autour d’elle et Jordyn Woods l’année dernière. On a pu lire des publications telles que: « L’histoire de la Khloe Kardashian c’est du gros n’importe quoi.A cause d’elle Kylie elle a nexté sa best Jordyn du jour au lendemain.Jordyn elle se fesait lynchée sur les réseaux comme jamaissss. Pour que au final la Khloe tombe enceinte du Tristan qui l’a « trompé » 1 an après« . Ou encore: « ptdr Khloe Kardashian qui a détruit publiquement Jordyn Woods et maintenant qui est enceinte de Tristan ? Let me laugh ».

Au moins, c’est dit !

