Après le scandale avec Jordyn Woods, Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont traversé une très mauvaise passe. Même s’il a ramé, le basketteur a réussi à reconquérir la mère de sa fille True. Découvrez tout ce qu’il s’est passé.

Khloé Kardashian a fait l’objet d’une grosse polémique en ayant finalement redonné une chance à Tristan Thompson. Il faut dire que Jordyn Woods en a plus pris pour son grade. C’est en partie grâce au confinement et cette période compliquée que les deux tourtereaux se sont rapprochés avant de se redonner une chance. Une source proche a raconté à E!News : « Tristan s’est plié en quatre pour se remettre avec Khloé. Il s’est excusé à plusieurs reprises et a promis qu’il avait réellement changé. Elle a résisté pendant un long moment mais il a doucement réussi à trouver un moyen de revenir dans sa vie. Évidemment, Khloé est hésitante et très prudente en ce qui le concerne ».

Cela dit, Khloé Kardashian a toujours des restes de cette trahison traumatisante. L’informateur a ajouté : « Elle ne se fait pas de films et profite simplement du temps qu’elle passe avec lui et de tous les bons moments en famille avec leur fille True. Tristan est motivé pour faire les choses différemment cette fois-ci et ne rien gâcher. Khloé garde espoir pour leur futur à deux et a vu un grand changement chez Tristan. Ils sont ensemble et très heureux. Khloé est comblée qu’il soit à ses côtés et que tout se passe aussi bien que possible ».

Bon espérons que cette fois-ci, c’est la bonne et qu’il n’échouera pas de nouveau. En parlant du clan Kardashian-Jenner, sachez que Kanye West serait prêt à tout pour sauver son mariage avec sa femme quitte à se faire tromper. Pas sûr que cela soit la meilleure des solutions. Que pensez-vous du rabibochage entre Khloé Kardashian et Tristan Thompson ?

