Décidément, les jours se passent et ne se ressemblent pas chez la famille Kardashian Jenner. Cette fois-ci, c’est Khloé qui a agité ses sœurs. En effet, celle qui a fait polémique à cause d’un partenariat a lâché une bombe en annonçant qu’elle souhaitait faire un deuxième enfant avec son ex… par fécondation in vitro !

Malgré le scandale entre Jordyn Woods et le basketteur, Khloé Kardashian continue d’avoir des rapports particuliers avec son ex Tristan Thomspon. De là, de nombreuses rumeurs circulent d’un éventuel rabibochage entre les parents de True. Seulement voilà, pour le moment ils semblent toujours séparés. Seulement voilà, ils comptent passer un cap en ayant un enfant par fécondation in vitro. Une décision plutôt surprenante que Khloé Kardashian a choisi d’annoncer à ses sœurs Kourtney Kardashian et Kendall Jenner dans le nouvel épisode de l’émission L’incroyable famille Kardashian.

« Le docteur Huang a dit que le bonus des embryons est qu’on peut savoir quels sont les meilleurs, les plus sains, tout ça, en les mélangeant à du sperme. J’ai un donneur », a révélé Khloé Kardashian. Lorsque Kendall Jenner lui a demandé de voir qui est l’heureux élu, la belle blonde leur a alors montré son ex Tristan Thompson ! « Je pensais que t’étais allée dans une banque ! », a-t-elle lâché en riant. Ce à quoi, la principale concernée a ajouté: « J’ai parlé à Tristan après mon rendez-vous chez le docteur. Parce que si on peut créer des embryons et faire tous les tests ADN, je pense qu’il est le choix le plus intelligent. Mais c’est bizarre parce que Tristan et moi ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas quelle direction prendre. »

Pas sûr que cette nouvelle fasse plaisir ou le même effet au reste de la famille. Reste à savoir si Khloé Kardashian va réellement avoir un deuxième enfant avec son ancien compagnon.

Décidément, les jours se passent et ne se ressemblent pas chez la famille Kardashian Jenner. Cette fois-ci, c’est Khloé qui a agité ses sœurs. En effet, celle qui a fait polémique à cause d’un partenariat a lâché une bombe en annonçant qu’elle souhaitait faire un deuxième enfant avec son ex… par fécondation in vitro !

Malgré le scandale entre Jordyn Woods et le basketteur, Khloé Kardashian continue d’avoir des rapports particuliers avec son ex Tristan Thomspon. De là, de nombreuses rumeurs circulent d’un éventuel rabibochage entre les parents de True. Seulement voilà, pour le moment ils semblent toujours séparés. Seulement voilà, ils comptent passer un cap en ayant un enfant par fécondation in vitro. Une décision plutôt surprenante que Khloé Kardashian a choisi d’annoncer à ses sœurs Kourtney Kardashian et Kendall Jenner dans le nouvel épisode de l’émission L’incroyable famille Kardashian.

« Le docteur Huang a dit que le bonus des embryons est qu’on peut savoir quels sont les meilleurs, les plus sains, tout ça, en les mélangeant à du sperme. J’ai un donneur », a révélé Khloé Kardashian. Lorsque Kendall Jenner lui a demandé de voir qui est l’heureux élu, la belle blonde leur a alors montré son ex Tristan Thompson ! « Je pensais que t’étais allée dans une banque ! », a-t-elle lâché en riant. Ce à quoi, la principale concernée a ajouté: « J’ai parlé à Tristan après mon rendez-vous chez le docteur. Parce que si on peut créer des embryons et faire tous les tests ADN, je pense qu’il est le choix le plus intelligent. Mais c’est bizarre parce que Tristan et moi ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas quelle direction prendre. »

Pas sûr que cette nouvelle fasse plaisir ou le même effet au reste de la famille. Reste à savoir si Khloé Kardashian va réellement avoir un deuxième enfant avec son ancien compagnon.