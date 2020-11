Il y a quelques semaines, Kim Glow faisait polémique à cause de ses propos sur le Coronavirus. Mais il semblerait que la belle brune n’en démorde pas à ce sujet… bien au contraire. Selon elle, la situation actuelle serait en réalité un complot. STAR24 vous explique tout.

Kim Glow est en colère à cause du confinement et du Coronavirus. Celle qui a rendu hommage à George Floyd en a gros sur le cœur et a lâché dans sa story: « Par contre, il est en train de se passer quelque chose de très grave dans le monde. Je suis choquée. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n’a rien vu arriver. Peut-être certains, mais c’est étouffé. Les articles sont retirés dès que la vérité veut éclater. Je vous jure que c’est vrai, renseignez-vous, on n’aura plus de liberté, on va tous être “pucés”, mais pas une puce de chien ou chat qu’on peut retirer… Non. Des nanoparticules ce sera. On ne pourra pas les retirer. La liberté de chacun, de chaque être humain, ce ne sera qu’un lointain souvenir. Ils vont contrôler tout, notre argent, ce qu’on dépense, notre façon de faire nos déplacements, tout. Tout sera contrôlé. Ce n’est pas de la fabulation, c’est réel. Renseignez-vous. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Vu que c’est des nanoparticules, c’est miniature, infiniment petit, le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Et c’est dangereux. Ça va marcher avec la 5G. »

Avant de poursuivre: « Parce qu’on est trop sur Terre, on est surpeuplé. C’est une guerre, ni vu, ni connu. Ils se sont gavés. Les plus vieux, ils partent plus rapidement. Ils ont ce qu’ils veulent. C’est incroyable. Sous notre nez, sous nos yeux. On nous met dans une sorte d’état d’affolement avec ce Covid-19. « Oh regardez, on a réussi à créer le vaccin »… comme ça tout le monde va se jeter dessus. Ils pourront injecter leur puce miniature, ultra miniature, nanoparticules. Le meilleur conseil que je peux vous donner c’est surtout, ne vous faites pas vacciner. C’est en train d’arriver. »

Que pensez-vous des propos de Kim Glow qui veut se lancer dans la politique ?

