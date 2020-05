Juste avant le début du confinement, Kim Glow a fait polémique. Alors qu’elle se réjouissait d’être coincée en Tunisie, elle a vite déchanté. Ses propos et ses larmes en train de demander à Emmanuel Macron un rapatriement. De là, elle est devenue la risée de la Toile. Ses derniers propos viennent de faire réagir également ?

Depuis quelques jours, Kim Glow s’est faite un peu plus discrète après son bad buzz. Alors que le déconfinement va commencer demain, celle qui a été défendue par son ancienne BFF Shanna Kress a donné son avis sur le Coronavirus sur Snapchat et c’est plutôt violent. « Nous subissons une guerre bactérienne. Nous sommes des pions. Les plus faibles meurent. Ils veulent alléger la planète qui est en surpopulation. La fin du monde approche », a lâché la bimbo. Elle a également comparé la situation aux camps de concentration. Et comme la dernière fois, les révélations de la candidate de télé-réalité a fait réagir les réseaux sociaux. De là, elle s’est retrouvée en Top Tendances sur Twitter.

Ainsi, des internautes ont écrit des messages tels que : « Kim glow et Trump en TT, l’un qui compare le #COVID19 aux camps de concentration, l’autre qui propose de s’injecter du désinfectant, on peut pas faire mieux là » et « Tout son corps est pollué de plastique fait en Tunisie et elle ose dire ça : Kim Glow c’est ton corp qui va polluer cette planète et nous rapprocher de la fin du monde ». Mais aussi: « Kim Glow elle a arrêté l’école au portail » et « il est bientôt midi et vous vous rendez compte que Kim Glow a quand même comparé le covid-19 aux camps de concentration? c’est très grave« . Ou encore: « Les gars faut qu’on arrête de donner du crédit à cette personne plus on en parle plus elle s’amuse a dire des bêtises cette kim glow ».

Le FBI actuellement en train de regarder la story de kim glow pic.twitter.com/s52wcCRGUT — Berenice B (@berenicebb_) May 10, 2020

Aie aie aie, celle qui a été clashée par Mac Tyer ne va pas se faire des amis encore une fois !

Juste avant le début du confinement, Kim Glow a fait polémique. Alors qu’elle se réjouissait d’être coincée en Tunisie, elle a vite déchanté. Ses propos et ses larmes en train de demander à Emmanuel Macron un rapatriement. De là, elle est devenue la risée de la Toile. Ses derniers propos viennent de faire réagir également ?

Depuis quelques jours, Kim Glow s’est faite un peu plus discrète après son bad buzz. Alors que le déconfinement va commencer demain, celle qui a été défendue par son ancienne BFF Shanna Kress a donné son avis sur le Coronavirus sur Snapchat et c’est plutôt violent. « Nous subissons une guerre bactérienne. Nous sommes des pions. Les plus faibles meurent. Ils veulent alléger la planète qui est en surpopulation. La fin du monde approche », a lâché la bimbo. Elle a également comparé la situation aux camps de concentration. Et comme la dernière fois, les révélations de la candidate de télé-réalité a fait réagir les réseaux sociaux. De là, elle s’est retrouvée en Top Tendances sur Twitter.

Ainsi, des internautes ont écrit des messages tels que : « Kim glow et Trump en TT, l’un qui compare le #COVID19 aux camps de concentration, l’autre qui propose de s’injecter du désinfectant, on peut pas faire mieux là » et « Tout son corps est pollué de plastique fait en Tunisie et elle ose dire ça : Kim Glow c’est ton corp qui va polluer cette planète et nous rapprocher de la fin du monde ». Mais aussi: « Kim Glow elle a arrêté l’école au portail » et « il est bientôt midi et vous vous rendez compte que Kim Glow a quand même comparé le covid-19 aux camps de concentration? c’est très grave« . Ou encore: « Les gars faut qu’on arrête de donner du crédit à cette personne plus on en parle plus elle s’amuse a dire des bêtises cette kim glow ».

Le FBI actuellement en train de regarder la story de kim glow pic.twitter.com/s52wcCRGUT — Berenice B (@berenicebb_) May 10, 2020

Aie aie aie, celle qui a été clashée par Mac Tyer ne va pas se faire des amis encore une fois !