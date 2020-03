Il y a quelques jours, Kim Glow partageait sa détresse. Coincée en Tunisie, la jeune femme est devenue la risée de la Toile en qualifiant le pays comme une « dictature ». En effet, son séjour là-bas était pour une chirurgie. Taclée par Mohamed Henni, celle qui est désormais rentrée en France ne s’est pas laissée faire. Bien au contraire !

En apprenant qu’elle ne pourrait pas rentrer en France à cause du Coronavirus, Kim Glow a cédé à la panique. Très vite, sa détresse a été moquée sur la Toile. Et pour cause, elle a poussé le coup de gueule suivant en larmes sur Snapchat: « On sort de l’aéroport (…) Tout le monde se renvoie la balle de ping pong. Au bout d’un moment, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’avion militaire qui nous rapatrie en fait. C’est rigolo cinq minutes mais c’est pas notre pays ici. C’est la dictature en fait (…) On retourne à l’ambassade (…) Il faut qu’on nous envoie des avions militaires. Il fout quoi Macron ? C’est une blague ou pas ? ». Ces images ont beaucoup fait réagir la Toile. De là, Mohamed Henni n’a pas hésité à la clasher et c’est plutôt violent. Regardez:

Face aux propos virulents du jeune homme, Kim Glow a décidé de lui répondre au cours d’une interview accordée à Sam Zirah à qui elle a déclaré: « C’est quelqu’un de très méchant et de très rabaissant. C’est lui-même un dictateur dans ses propos. Il ne peut pas se permettre de dire tout cela, il ne me connaît pas. J’adore la Tunisie. Je suis presque plus souvent que lui là-bas (…) Ca fait peur d’être bloquée (…) J’ai paniqué trois secondes (…) Il s’est servi de ça (…) C’est humiliant et super méchant. Il fait honte de la Tunisie (…) C’est un pauvre type qui essaye d’exister ! ».

Outch, ça pique !

