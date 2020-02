Keeping Up with the Kardashians saison 18, la célèbre émission de la famille Kardashian va bientôt sortir sur la chaîne E!. Plusieurs teasers ont été balancés sur le net et un en particulier a fait polémique sur la toile. Ainsi, ce 26 février 2020, un tout nouvel extrait fait le buzz sur la toile. Il s’agit d’une vidéo où l’on voit que Kourtney et Kim en viennent aux mains violemment.

Les fans de la télé-réalité américaine sont sous le choc. Ils se demandent tous pourquoi la femme de Kanye West et Kourtney Kardashian se sont disputées. Vous avez pu le constater, Kim Kardashian a voulu s’en prendre a Kourtney. Le teaser est d’ailleurs assez choquant. Il s’agit pas de la première dispute dans la famille Kardashian souvenez vous Khloé et Kim s’étaient alliées contre Kourtney, ne supportant plus qu’elle cache trop d’infos aux caméras de leur télé-réalité.

Elles se mettent en effet à se disputer devant la caméra. “Pourquoi est-ce que tu as toujours une attitude pareille?”, lance Khloe à Kourtney. “Vous ne devriez pas vous impliquer dans des choses qui ne vous concernent pas”, lui répond-elle. On peut ensuite voir Kim et Kourtney en venir aux mains. Pas de doute, la nouvelle saison s’annonce pleines de rebondissements.

Le comportement de la maman de Manson agace beaucoup son entourage. Malheureusement pour le moment aucune information n’a fuitée concernant l’origine de leur dispute. Certaines personnes sur la toile pensent que les deux mamans se sont battues pour faire uniquement le buzz.

Toutes très soudées les trois soeurs, Kim ou bien Khloe qui serait enceinte de son ex Tristan Thompson et Kourtney qui est revenue avec son ex Younes Bendjima continuent malgré les années qui passent, à faire de l’audience avec leurs histoires d’amour et leurs règlements de comptes à la télévision américaine.

Et-vous allez-vous suivre cette saison 19 de l’incroyable famille Kardashian ?

