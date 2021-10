Kim Kardashian a longtemps été silencieuse concernant sa rupture avec Kanye West. Lassée des manques de respect de celui qui l’aurait trompé avec Christina Milian, elle s’est lâchée lors de son passage du « Saturday Night Live » ce samedi 9 octobre 2021. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours de cela, Kanye West passait aux aveux sur son infidélité en musique. Mais ne vous inquiétez pas, Kim Kardashian a plus d’un tour dans son sac. Lors de son arrivée dans SNL, elle a d’abord fait une blague en référence à sa sextape et à sa famille. « Je suis également surprise de me voir ici. Je n’ai pas eu d’avant-première de film depuis très longtemps (…) En fait, il n’y a que ce film qui est sorti, et personne ne m’a dit qu’il était en avant-première. Ça a dû échapper à ma mère (…) Je suis ravie d’être ici ce soir pour vous montrer que je suis bien plus qu’un joli visage, de beaux cheveux et un super maquillage, des s*ins incroyables et des fe*ses parfaites. Fondamentalement, je suis tellement plus que cette photo de référence que mes sœurs montrent à leurs chirurgiens plasticiens ».

Kim Kardashian descend son ex Kanye West et sa famille en direct

Kim Kardashian a ensuite évoqué son ancien mari en disant qu’il est « le meilleur rappeur de tous les temps… l’homme noir le plus riche d’Amérique, un génie talentueux et légitime qui m’a donné quatre enfants incroyables (…) Quand j’ai divorcé de lui, vous savez que cela se résumait à une chose: sa personnalité ». Durant ce monologue, la bimbo a également évoqué la carrière politique ratée de Caitlyn Jenner et s’est permise une blague sur son père et OJ Simpson.

Décidément, Kim Kardashian était plus en forme que jamais. Les principaux visés n’ont pas réagi à tout cela… A suivre !