Il y a quelques jours, Kim Kardashian attendrissait la Toile avec son portrait de famille pour la carte de noël. Mais également avec sa belle déclaration d’amour à l’occasion de l’anniversaire de Saint. Mais cette fois-ci, la brune pulpeuse s’est penchée sur ses rapports avec sa grande sœur.

Alors que Kylie Jenner fait la fierté de sa grande sœur, il existe quand même des tensions au sein du clan. Chose confirmée par Kim Kardashian. « Kourtney aime faire l’émission mais elle veut seulement filmer quand elle en a envie. Si un membre de la famille part en vacances ou prend du temps libre, les autres doivent prendre le relais. Depuis un an, Khloé et moi travaillons à sa place car nous avons besoin de contenu pour faire l’émission, ce qui est frustrant » a d’abord expliqué la maman sur le plateau d’Ellen DeGeneres ce mercredi 18 décembre 2019 afin de remettre dans le contexte.

Mais la femme du rappeur ne s’est pas arrêtée là. Kim Kardashian a ensuite ajouté: « Nous avons vraiment pris le temps de nous entendre et de nous écouter. Ce qui craint, c’est que la saison 18 sortira bientôt et que les choses empirent avant de s’améliorer. Elle et moi avons mis les choses à plat, nous avons parlé de tout et sommes arrivées à une entente ». Voilà qui a le mérite d’être clair. De quoi nous donner envie de suivre la nouvelle saison de Keeping Up With The Kardashians.

Dans quelques semaines, Kim Kardashian se retrouvera au cinéma… ou presque ! En effet, l’histoire de son braquage va être adaptée sur les écrans. En tout cas, on ne sait pas vous mais on a hâte d’en savoir plus. D’ailleurs, Kylie Jenner va-t-elle se redonner une chance avec Travis Scott à l’approche des fêtes de fin d’année. Seul le temps nous le dira…

