Il y a quelques jours, Kim Kardashian et Kanye West se faisaient des déclarations d’amour enflammées à l’occasion de leur sixième anniversaire de mariage. Mais après le bonheur, c’est de nouveau le drama au sein de la petite famille ! En effet, rien n’irait plus entre les deux tourtereaux.

Décidément, c’est les montagnes russes entre Kim Kardashian et Kanye West. Il y a quelques mois de cela, une folle rumeur a même envahi la Toile disant que la jeune femme serait infidèle au rappeur. Pire encore, elle entretiendrait des relations extra-conjugales avec plusieurs hommes à la fois lorsque son mari s’absente. Notamment avec Meek Mill qui en aurait marre de la situation et souhaiterait avoir une relation totalement exclusive avec elle.

Toutefois, les deux personnalités ne se supporteraient plus au point de s’éviter comme l’a révélé US Weekly qui a précisé grâce à une source proche : « Elle se lève tôt et fait du sport et lui se réveille tard. Kim fait du sport sans arrêt (…). Kanye a plus de difficultés parce qu’il n’a pas de petite routine organisée comme Kim« . Toutefois, les tensions se seraient quand même apaisées comparé au début du confinement.

Pour rappel, un informateur avait révélé que celle qui a été victime de braquage et son époux vivaient séparément et avait ajouté: « Ils ont eu plus de temps ensemble pour parler de leurs sentiments, des enfants, des objectifs de Kim dans le droit et des idées de business de Kanye. Kim essaye de garder la famille unie, surtout pour le bien des enfants.«

Bon et bien, ce n’est qu’une fausse alerte. Récemment, Kim Kardashian s’est fait du souci pour sa sœur Kylie Jenner à cause de ses folles dépenses surtout depuis le badbuzz concernant sa fausse fortune. Et pour cause, elle flambe beaucoup trop vite son argent… Aie !

Il y a quelques jours, Kim Kardashian et Kanye West se faisaient des déclarations d’amour enflammées à l’occasion de leur sixième anniversaire de mariage. Mais après le bonheur, c’est de nouveau le drama au sein de la petite famille ! En effet, rien n’irait plus entre les deux tourtereaux.

Décidément, c’est les montagnes russes entre Kim Kardashian et Kanye West. Il y a quelques mois de cela, une folle rumeur a même envahi la Toile disant que la jeune femme serait infidèle au rappeur. Pire encore, elle entretiendrait des relations extra-conjugales avec plusieurs hommes à la fois lorsque son mari s’absente. Notamment avec Meek Mill qui en aurait marre de la situation et souhaiterait avoir une relation totalement exclusive avec elle.

Toutefois, les deux personnalités ne se supporteraient plus au point de s’éviter comme l’a révélé US Weekly qui a précisé grâce à une source proche : « Elle se lève tôt et fait du sport et lui se réveille tard. Kim fait du sport sans arrêt (…). Kanye a plus de difficultés parce qu’il n’a pas de petite routine organisée comme Kim« . Toutefois, les tensions se seraient quand même apaisées comparé au début du confinement.

Pour rappel, un informateur avait révélé que celle qui a été victime de braquage et son époux vivaient séparément et avait ajouté: « Ils ont eu plus de temps ensemble pour parler de leurs sentiments, des enfants, des objectifs de Kim dans le droit et des idées de business de Kanye. Kim essaye de garder la famille unie, surtout pour le bien des enfants.«

Bon et bien, ce n’est qu’une fausse alerte. Récemment, Kim Kardashian s’est fait du souci pour sa sœur Kylie Jenner à cause de ses folles dépenses surtout depuis le badbuzz concernant sa fausse fortune. Et pour cause, elle flambe beaucoup trop vite son argent… Aie !