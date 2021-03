Cela faisait maintenant plusieurs mois que des rumeurs planent au dessus du couple formé par Kim Kardashian et Kanye West. C’est désormais officiel : la mère de famille a demandé le divorce. Pourtant, son futur ancien époux ne l’entend pas de la même oreille. STAR24 vous explique tout.

Kim Kardashian en a parlé durant l’un des épisodes de son émission : elle se sent nulle à cause de sa séparation avec Kanye West. Il est vrai que même leurs fans ont eu du mal à y croire. De son côté, le rappeur n’est pas trop bien dans sa vie depuis qu’il s’est retrouvé face aux faits. « Il est vraiment anxieux et triste. Il sait que son mariage est terminé et qu’il ne peut rien faire à propos de ça. Il sait ce qu’il perd en se séparant de Kim (…) Ils ne sont plus d’accord quand il s’agit du futur de la famille. Kim est ok avec ça (…) Kim a insisté sur le fait que Kanye puisse parler à ses enfants lorsqu’il le souhaite. Elle demande seulement à ce qu’il ne les blesse pas. Kanye peut les voir en FaceTime dès qu’il le veut » a confié un proche au micro de People.

Kim Kardashian : Kanye West ne croit pas en leur divorce

Kanye West ne croit toujours pas au fait qu’il a perdu la femme de sa vie. Pire encore, il serait prêt à parier que leur divorce va être annulé à en croire les révélations d’un informateur à Hollywood Life: « Kanye n’a pas donné de réponse à la demande de divorce de Kim car il n’accepte toujours pas qu’elle mène le divorce jusqu’à son terme. Il sait comment elle va et il sait qu’elle ne veut pas faire ça (…) Il va bien malgré tout. Il ne croit pas que Kim va vraiment mettre un terme à leur mariage. Kanye voit cela comme un mouvement dans une partie d’échecs, c’est pourquoi il n’a ni réagi ni fait quoi que ce soit. Il ne semble pas non plus avoir l’intention de donner une réponse de sitôt ».

Reste à savoir s’il a raison ou non…