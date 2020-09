Il y a quelques jours, la famille Kardashian-Jenner annonçait la fin de son émission Keeping Up With The Kardashians après 14 ans de diffusion. Mais ce choix serait finalement pris à cause de Kim Kardashian et Kylie Jenner. Explications.

La semaine dernière, Kim Kardashian et les membres de sa famille publiaient un communiqué annonçant la fin de leur émission après 14 ans de diffusion et plus d’une vingtaine de saisons. Mais ce choix viendrait avant tout de la femme de Kanye West et de Kylie Jenner. C’est du moins ce qu’a révélé une source proche à The Sun en disant que Kris Jenner avait pris cette décision après que ses filles lui aient évoqué leur envie de quitter le tournage.

« La famille débat sur l’avenir de la série depuis des mois maintenant. Kim gère le drame avec Kanye West. Il refuse de montrer quoi que ce soit de personnel dans le show et il est de plus en plus difficile pour Kim de trouver le temps de filmer la série (…) Kylie gagne des milliards de dollars grâce à sa ligne de maquillage. Elle n’a pas besoin de la série et, comme Kendall, elle a toujours eu du mal avec la célébrité. Filmer l’émission signifiait devoir être à Los Angeles avec sa famille, elle est maintenant libre de s’envoler en vacances ou de suivre Travis lors de sa prochaine tournée » a révélé l’informateur. Pour le moment, les principales concernées ne se sont pas exprimées à ce sujet.

Cela dit, au vu de la situation entre Kylie Jenner et Travis Scott qui ont été accusés d’avoir orchestré leur rupture, ce n’est pas impossible. Après le scandale autour de Kanye West qui a affirmé que sa femme le trompait avec Meek Mill, il est vrai que le couple s’est fait un peu plus discret. Qu’en pensez-vous ?

