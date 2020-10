La situation actuelle est de plus en plus grave concernant le Coronavirus. Kim Kardashian vient d’être taclée par les internautes à cause de sa surexposition sur les réseaux sociaux. La maman de Psalm fête pourtant ses 40 ans à sa façon.

Il y a quelques jours, Kim Kardashian soufflait ses 40 bougies. A cette occasion, son mari qui est prêt à être trompé pour la garder a sorti le grand jeu. En effet, Kanye West lui a offert un message de son père disparu grâce à un hologramme. Sous une photo de famille, la bimbo a manifesté ses impressions dans ce nouveau cap passé.

« 40 ans et se sentir si humble et bénie. Il n’y a pas un seul jour que je prends pour acquis, surtout en ces moments où nous nous souvenons tous des choses qui comptent vraiment. Pour mon anniversaire cette année, je ne pourrais pas penser à une meilleure façon de le dépenser qu’avec certaines des personnes qui m’ont aidé à devenir la femme que je suis aujourd’hui. Avant COVID, je ne pense pas qu’aucun de nous n’appréciait vraiment à quel point c’était un simple luxe de pouvoir voyager et être avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr. Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et bien plus encore. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment, alors dans des moments comme ceux-ci, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée. # thisis40″ a-t-elle écrit.



Seulement voila, cela n’a pas vraiment plu aux abonnés de celle qui a arrêté son émission. Ainsi, elle a reçu des messages tels que : « Les gens meurent et nous autres souffrons. C’est insensible », « Je suis une institutrice qui a dû aller aux urgences deux fois à cause d’une pneumonie COVID. Je suis au lit, sous oxygène, depuis 20 jours consécutifs. Mais vas-y, sens-toi chanceuse ». Ou encore: « Je pense que tu n’aurais pas dû partager ça avec nous et juste le garder pour toi », « Wow tellement amusant ! Ma famille n’a toujours pas rencontré mon bébé de six mois mais je suis contente que tu sois riche ». Mais aussi: « Un voyage sur une île privée lors d’une pandémie ? Sérieusement ? ».

Comprenez-vous leur colère ?

