Il y a quelques semaines, Kim Kardashian a fait polémique à cause de ses 40 ans en famille en période de confinement à Tahiti. Mais la bimbo a réussi à mettre d’accord tout le monde grâce à cette initiative prise à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après de nombreuses années de diffusion, Kim Kardashian et sa famille ont dit adieu à leur émission de télé-réalité. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils vont disparaître des médias. Et pour cause, ils ont tout de gros business. Si la femme de Kanye West n’a pas vécu une année facile notamment à cause des problèmes de santé du rappeur, elle a conscience que certaines vivent des choses plus difficiles. C’est pour cela qu’elle a déclaré sur Twitter qu’elle offrirait 500 dollars à mille personnes dans le cadre d’un partenariat avec l’application Cash App soit un don total de 500.000 dollars c’est à dire plus de 400.000 euros.

Kim Kardashian a tweeté: « Salut tout le monde, 2020 a été une année difficile, beaucoup se demandent comment ils vont payer leur loyer ou ramener de la nourriture à la maison. J’aimerais diffuser de l’amour en envoyant $500 à 1000 personnes ». Avec son ”$ cashtag” sous le tweet accompagné du hashtag #KKWHoliday, tout le monde peut se prêter au jeu pour remporter une jolie somme d’argent en cette période difficile pour beaucoup de personnes.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020

Ainsi, on a pu lire des messages tels que : « Je suis actuellement étudiant à l’université et je travaille dans le médical. Je pourrais vraiment utiliser n’importe quelle aide pour contribuer au reste de mon prêt pour le second semestre. Cela pourrait également aider ma mère a payer mon prêt. Merci pour cette opportunité ». Ou encore: « Je suis une mère célibataire d’un bébé prématuré (il est fragile et très à risques de contracter le Covid). Mon bébé est tout pour moi, je cumule deux jobs pour subvenir à nos besoins. S’il vous plaît, je vous remercie profondément » et « Je suis un père célibataire de deux petites filles et je fais de mon mieux pour qu’elles soient heureuses et comblées d’amour. Votre aide serait incroyable pour nous. Merci beaucoup et bonnes vacances à vous et votre famille ».

Une jolie initiative applaudie par des milliers de personnes.

Il y a quelques semaines, Kim Kardashian a fait polémique à cause de ses 40 ans en famille en période de confinement à Tahiti. Mais la bimbo a réussi à mettre d’accord tout le monde grâce à cette initiative prise à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après de nombreuses années de diffusion, Kim Kardashian et sa famille ont dit adieu à leur émission de télé-réalité. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils vont disparaître des médias. Et pour cause, ils ont tout de gros business. Si la femme de Kanye West n’a pas vécu une année facile notamment à cause des problèmes de santé du rappeur, elle a conscience que certaines vivent des choses plus difficiles. C’est pour cela qu’elle a déclaré sur Twitter qu’elle offrirait 500 dollars à mille personnes dans le cadre d’un partenariat avec l’application Cash App soit un don total de 500.000 dollars c’est à dire plus de 400.000 euros.

Kim Kardashian a tweeté: « Salut tout le monde, 2020 a été une année difficile, beaucoup se demandent comment ils vont payer leur loyer ou ramener de la nourriture à la maison. J’aimerais diffuser de l’amour en envoyant $500 à 1000 personnes ». Avec son ”$ cashtag” sous le tweet accompagné du hashtag #KKWHoliday, tout le monde peut se prêter au jeu pour remporter une jolie somme d’argent en cette période difficile pour beaucoup de personnes.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020

Ainsi, on a pu lire des messages tels que : « Je suis actuellement étudiant à l’université et je travaille dans le médical. Je pourrais vraiment utiliser n’importe quelle aide pour contribuer au reste de mon prêt pour le second semestre. Cela pourrait également aider ma mère a payer mon prêt. Merci pour cette opportunité ». Ou encore: « Je suis une mère célibataire d’un bébé prématuré (il est fragile et très à risques de contracter le Covid). Mon bébé est tout pour moi, je cumule deux jobs pour subvenir à nos besoins. S’il vous plaît, je vous remercie profondément » et « Je suis un père célibataire de deux petites filles et je fais de mon mieux pour qu’elles soient heureuses et comblées d’amour. Votre aide serait incroyable pour nous. Merci beaucoup et bonnes vacances à vous et votre famille ».

Une jolie initiative applaudie par des milliers de personnes.